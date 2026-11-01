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日本遊客來台買1零食驚呼太危險 台人認證：真的吃到停不下來

聯合新聞網／ 綜合報導
日本遊客來台旅遊，分享台灣地瓜脆片，讚嘆「太危險」，好吃到停不下來，貼文瀏覽破38萬，掀起網友熱議與零食推薦潮。 聯合報系資料照
日本遊客來台旅遊，分享台灣地瓜脆片，讚嘆「太危險」，好吃到停不下來，貼文瀏覽破38萬，掀起網友熱議與零食推薦潮。 聯合報系資料照

台灣零食種類繁多，不少傳統點心更是外國遊客喜愛的伴手禮。近日一名日本女遊客在Threads分享來台旅遊的戰利品，沒想到讓她驚豔的不是鳳梨酥、蛋捲等知名伴手禮，而是台灣常見的地瓜脆片。他直呼這款零食「太危險」，因為實在太好吃，讓人一口接著一口停不下來。貼文吸引超過38萬次瀏覽，也讓不少台灣網友驚呼「太懂買了！」

該名日本遊客在Threads發文表示，「在台灣買的這個太危險了，完全停不下來！」並分享自己購買的地瓜脆片。簡短心得意外引發熱烈討論，許多台灣網友對她挑選的伴手禮感到驚訝，直呼「到底是為什麼日本人會來台灣買蕃薯餅啦？」、「妳好厲害，居然知道要買這個！這個很好吃！」

對於台灣網友的疑問，原PO解釋，日本雖然也有類似零食，但沒有這麼大片，與日本常見的地瓜脆片「おさつどきっ」相比，台灣版本也薄上許多。她坦言，這款地瓜脆片真的非常美味，甚至後悔沒有多買一些。

不少台灣網友也深有同感，紛紛留言「台灣的傳統餅乾最恐怖的地方，會一直想吃，很快就見底了」、「這個超好吃的！還有芋頭的也很好吃」、「買大包的，和親朋好友一起吃，獨胖胖不如眾胖胖」。還有人笑稱，這款零食對台灣人而言同樣危險，自己一天就能吃掉半包。原PO則回應，她也是努力克制才只吃掉半包。

討論中更有網友化身台灣零食推薦員，介紹菜脯餅、芋頭脆片及傳統蛋捲，也有人推薦台南安平蝦餅、金山老街的地瓜與芋頭脆片，以及高雄旗津裹上焦糖的地瓜酥，讓原PO看得相當心動，表示下次想買蛋捲，也希望有機會前往高雄品嚐當地特色零食。

零食 遊客 日本 伴手禮 地瓜

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