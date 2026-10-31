阿嬤家吃飯必有1習慣！全網爆共鳴 專家點出中毒隱憂

不少人的童年記憶裡，阿嬤家吃飯總有個熟悉畫面，就是先在餐桌上鋪一張報紙，再把煮好的菜一道道端上桌。一名女網友分享，家人至今仍會在桌面鋪報紙，讓她忍不住好奇，現在還有多少家庭保留這個習慣？貼文一出後，勾起許多人的兒時回憶。

這名女網友在社群平台「Threads」貼出一段影片，只見桌上鋪著一整張報紙，上頭擺放著魚、炒蛋及杏鮑菇，畫面相當有傳統家庭的氛圍，她也好奇詢問「你們家現在吃飯還會鋪報紙嗎？還是只剩我家？」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「我家也會，從小鋪到大」、「家裡沒有報紙了，改鋪各式各樣的傳單，不鋪好像這餐哪裡怪怪的」、「回嘉義阿嬤家一定要鋪，我也不知道為什麼」、「很接地氣！超愛，兒時記憶就是這麼溫情，滿滿情懷」、「不知道為什麼有鋪報紙感覺會特別好吃」、「重點是～現在連報紙都沒有訂了」、「對欸～小時候都會這樣鋪」。

此外，也有網友回應「鋪報紙是為了吐骨頭在報紙上後，收拾比較快速」、「鋪報紙可以把骨頭、殻直接丟在桌上，吃完包一包丟掉就好」、「阿嬤的傳統還用報紙跟廣告紙折紙盒，丟骨頭、魚刺」。

不過，有專家指出，吃飯時不建議用報紙墊桌子，否則很可能導致油墨污染。聯合報曾報導，報紙雜誌的油墨可能含有毒性，油墨中的主要污染物是重金屬，對人體都會產生一定危害。如鉛不僅會阻礙人體血細胞的形成，還能通過血液進入腦組織，造成腦損傷，當累積到一定程度時，還會出現失眠、頭痛等慢性中毒徵狀。

此外，印刷報紙時使用的油墨通常含有機溶劑，雖然有乾燥後，絕大部分危害會消除，但多數印刷廠為了趕時間，常常在油墨未全乾就打包出刊，以至於雜誌報紙在到讀者手中時，有害物質仍未揮發乾凈，仍然會對人體形成潛在危險，特別是報紙彩頁，油墨面積大、墨層厚，有機溶劑的殘留會比較多。如果長期吸入，可能影響大腦的中樞神經，對健康造成極大危害。