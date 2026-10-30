快訊

無底薪還要拚業績？ 眼科醫揭柳營奇美「侮辱性薪資」：有良心的就餓死

耳背被妻逼就醫…醫師夾出「4塊陳年異物」傻眼 阿北驚呼：夭壽

聽新聞
0:00 / 0:00

友人送紐西蘭伴手禮！他拿到「一片木板挖圓孔」傻眼 內行揭真正用途

聯合新聞網／ 綜合報導
一般人出國旅遊都會帶回來一些伴手禮來送給親朋好友。 圖／ingimage
一般人出國旅遊都會帶回來一些伴手禮來送給親朋好友。 圖／ingimage

出國旅遊，多數人都會購買伴手禮回來分送給親朋好友，不過有一名網友收到友人從紐西蘭帶回來的禮物，只見一片木板中間挖了一個圓孔，讓他完全搞不清楚有何用途。他將照片PO到臉書上，就有內行人一眼認出這是可以放紅酒葡萄酒的酒架，特殊造型也引起不少討論。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享自己收到的伴手禮，從照片中看到他手中拿的物品是一片木板，其中一頭磨成斜邊，木板上除了印有紐西蘭國土形狀以外，中間還挖了一個圓形孔洞。原PO說這是朋友從紐西蘭帶回來送給他的，但自己看了又看、想了又想，就是不知道到底做什麼用的。

貼文引起熱議，不少人紛紛給予天馬行空的想法，「虛化的木頭」、「請勿打擾，掛門口」、「夾手指用？」、「鑰匙孔」、「會不會是做紅龜粿的？」、「其實那是刮痧用的，當地人很容易中暑需要刮痧，所以人手一支」、「門擋？」、「畫圈圈用」。

也有內行人一眼就認出這是酒架，「紐西蘭木製平衡酒架」、「紅酒架」、「架紅酒的擺飾」、「斜著放酒的」、「木頭直立插酒瓶，不會倒」。其中有網友解釋這是平衡葡萄酒架（Balancing Wine Bottle Holder），只要將酒瓶頸塞進中間的圓孔，利用重力平衡，酒瓶就會「懸空斜放」立在桌上。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

伴手禮 紐西蘭 紅酒 葡萄酒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

他曝台灣人買鹹酥雞「神秘默契」 韓國同事疑惑：怎麼只夾自己的份？

小琉球海面驚見詭異金屬物！網友腦洞大開狂猜測 內行人揭曉答案

好市多開賣北海道熱銷餅乾！網讚「好吃到驚為天人」 但有1致命缺點

高手在民間！學生用10元硬幣堆疊 神還原「陶朱隱園」外觀

相關新聞

友人送紐西蘭伴手禮！他拿到「一片木板挖圓孔」傻眼 內行揭真正用途

出國旅遊，多數人都會購買伴手禮回來分送給親朋好友，不過有一名網友收到友人從紐西蘭帶回來的禮物，只見一片木板中間挖了一個圓孔，讓他完全搞不清楚有何用途。他將照片PO到臉書上，就有內行人一眼認出這是可以放紅酒或葡萄酒的酒架，特殊造型也引起不少討論。

衣服沾染燒肉味怎麼辦？日本流行浴室蒸氣除臭法 旅日部落客讚「超有用」

燒肉讓不少人又愛又恨，雖然吃起來很美味，卻也容易讓衣服沾上濃煙味，即使回家洗滌後仍無法完全清除。旅日部落客「魚漿夫婦」分享日本去除衣服異味的生活小技巧，並直呼真的很有用，貼文一出也引來兩極評論。

台日文化大不同！台灣婆婆生病 日籍妻帶這些探病被唸「去玩嗎」

日籍網紅「黑木太太」經常透過社群平台分享台日文化差異，幽默的風格吸引不少粉絲追蹤。近日她分享日本與台灣探病習慣大不同，透露日本人探望生病親友時，通常會準備運動飲料、能量果凍、布丁、優格甚至冰淇淋等冷食，沒想到她日前準備這些東西探望生病的婆婆，竟遭丈夫吐槽：「妳是去探病還是去玩？」讓她相當無奈，也好奇台灣人探病都會帶什麼，意外掀起網友熱烈討論。

好市多員工曬近5千元福利 爽喊：這就是離職率極低的原因

美式賣場好市多（Costco）以優渥薪資及完善員工福利聞名，長期吸引不少求職者關注。近日一名任職於新竹好市多的女員工在社群平台Threads分享，公司發放一張價值4938元的王品集團旗下鐵板燒品牌「夏慕尼」商品卡，讓她開心直呼：「這就是離職率極低的原因！」貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少人羨慕表示，也想進好市多工作。

連爆2命案！她下周去河口湖嚇壞 網替當地觀光抱屈：好無辜

日本知名觀光景點河口湖近日接連發生2起外籍人士命案，先是台灣女子井雲蓉在飯店遭同團女子殺害，沒想到28日又傳出一起命案，一名89歲南韓籍老婦涉嫌勒斃患有重度智能障礙的57歲親生兒子，遭警方依殺人罪逮捕。短時間內接連發生命案，也讓一名即將前往河口湖旅遊的女網友嚇得直呼「邪門」，引發網路熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。