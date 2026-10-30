友人送紐西蘭伴手禮！他拿到「一片木板挖圓孔」傻眼 內行揭真正用途

出國旅遊，多數人都會購買伴手禮回來分送給親朋好友，不過有一名網友收到友人從紐西蘭帶回來的禮物，只見一片木板中間挖了一個圓孔，讓他完全搞不清楚有何用途。他將照片PO到臉書上，就有內行人一眼認出這是可以放紅酒或葡萄酒的酒架，特殊造型也引起不少討論。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享自己收到的伴手禮，從照片中看到他手中拿的物品是一片木板，其中一頭磨成斜邊，木板上除了印有紐西蘭國土形狀以外，中間還挖了一個圓形孔洞。原PO說這是朋友從紐西蘭帶回來送給他的，但自己看了又看、想了又想，就是不知道到底做什麼用的。

貼文引起熱議，不少人紛紛給予天馬行空的想法，「虛化的木頭」、「請勿打擾，掛門口」、「夾手指用？」、「鑰匙孔」、「會不會是做紅龜粿的？」、「其實那是刮痧用的，當地人很容易中暑需要刮痧，所以人手一支」、「門擋？」、「畫圈圈用」。

也有內行人一眼就認出這是酒架，「紐西蘭木製平衡酒架」、「紅酒架」、「架紅酒的擺飾」、「斜著放酒的」、「木頭直立插酒瓶，不會倒」。其中有網友解釋這是平衡葡萄酒架（Balancing Wine Bottle Holder），只要將酒瓶頸塞進中間的圓孔，利用重力平衡，酒瓶就會「懸空斜放」立在桌上。

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