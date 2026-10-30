衣服沾染燒肉味怎麼辦？日本流行浴室蒸氣除臭法 旅日部落客讚「超有用」

燒肉讓不少人又愛又恨，雖然吃起來很美味，卻也容易讓衣服沾上濃煙味，即使回家洗滌後仍無法完全清除。旅日部落客「魚漿夫婦」分享日本去除衣服異味的生活小技巧，並直呼真的很有用，貼文一出也引來兩極評論。

「魚漿夫婦」臉書粉專分享日本網友的秘訣，舉凡像是大衣、針織衫、西裝這類無法在家清洗的衣物，若想去除異味，只要在洗完澡後，讓浴缸繼續裝著熱水，再把衣服掛在浴室裡就可以了。原理很簡單，就是利用浴室裡的水蒸氣來去除衣服上的味道，到了隔天就聞不到任何異味了。

「魚漿夫婦」表示，許多台灣人到日本都會品嘗燒肉，但吃完後身上的衣服都是燒肉味，有時候店家提供的除臭方式並沒有什麼效果，但自己嘗試用了一兩年浴室蒸氣除臭，證實真的非常有用。他說每次住外面旅館都會用這個方式，效果真的不錯，甚至衣服的皺摺也會撫平一些，因此推薦給大家試試看。

貼文一出也引起不少討論，「類似熱蒸氣除臭+燙衣」、「這方法似乎跟蒸氣掛熨機除臭異曲同工就是了」、「應該可以邊洗澡的時候邊掛在旁邊，讓浴室的水蒸氣去蒸，是不是也有一樣的效果？」、「稀釋掩蓋，不是清潔」。

但也有網友吐槽，「家裡要先有浴缸喔」、「前提是家裡有浴缸？」、「買個電子衣櫥吧」、「習慣洗冷水澡的，可能要想別招了」、「是可以這樣，但怎麼不用蒸氣熨斗？」

對於衣服沾染異味的處理方法，多數人都直接丟洗衣機洗，之前《聯合新聞網》就曾報導過，有網友透露家人在餐廳上班，衣服上總是會有魚腥味、油煙味等各種異味，怎麼洗都洗不掉，讓他非常苦惱。有家事達人推薦用「檸檬酸」浸泡發臭衣物，就能達到除臭的效果。只要將衣物用檸檬酸水完全泡溼，浸泡半小時以上即可，若是嚴重發臭以及不易根除臭味的衣物，則可以泡半天至一天。