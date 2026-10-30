他曝台灣人買鹹酥雞「神秘默契」 韓國同事疑惑：怎麼只夾自己的份？

許多外國人來台旅遊都會品嘗台灣在地的小吃和美食，而台灣人有一些買東西的小習慣在外國人眼中卻顯得很特別。一名在韓國皮膚科診所服務的台灣網友透露，曾帶韓國同事去買鹹酥雞，他將食材各夾一個放到籃子裡，但同事看了相當疑惑，還質疑他為何只夾自己要吃的份量，讓他笑說這就是台灣人才懂的「神秘默契」。

原PO在Threads發文表示，台灣人買鹹酥雞時，想吃什麼食材就只要夾一個放到籃子裡，代表是一份，而這也是台灣人才懂得默契。不過他曾帶韓國同事去買鹹酥雞，當對方看到他的籃子裡都只夾一個時，不免疑惑地問「為什麼你只夾自己要吃的？不多夾幾塊分我們吃嗎？」讓原PO聽了哭笑不得。

貼文一出引起不少討論，「確實，對外國旅客可能會整個問號，不知道到底該怎麼買」、「所以我不敢買鹽酥雞，因為不會買」、「你夾太多塊店家還會很困擾，這樣他還得問你要幾份，如果只要一份，他還得把你夾的再分出來重新算重量」、「且夾子一定要一直發出聲音」、「1塊是小份，2塊是大份，我都會這樣夾」。

有網友解釋會有這種「默契」，其實一開始是被店家訓練出來的，等消費者養成習慣後，又去訓練其他業者，最後就形成了全台默契。還有人認為食材都只夾一個，除了因為份量是秤重的關係，還有些消費者會慢慢挑肉，容易會影響到其他人挑選食材，因此才統一由業者提供。

除了這項特殊習慣以外，台灣人買鹹酥雞還有個共同默契。《聯合新聞網》之前報導過，有網友透露自己觀察台灣人買了鹹酥雞後都有個慣性動作，也就是不管當下在騎車還是走路，一定都會「先吃一口」，似乎早已成為下意識的動作，這種習慣也引發熱議。