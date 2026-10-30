台日文化大不同！台灣婆婆生病 日籍妻帶這些探病被唸「去玩嗎」

日籍網紅「黑木太太」經常透過社群平台分享台日文化差異，幽默的風格吸引不少粉絲追蹤。近日她分享日本與台灣探病習慣大不同，透露日本人探望生病親友時，通常會準備運動飲料、能量果凍、布丁、優格甚至冰淇淋等冷食，沒想到她日前準備這些東西探望生病的婆婆，竟遭丈夫吐槽：「妳是去探病還是去玩？」讓她相當無奈，也好奇台灣人探病都會帶什麼，意外掀起網友熱烈討論。

黑木太太近日在Threads發文表示，自己原本準備了一些食物，打算帶去探望生病的婆婆，沒想到先生卻質疑：「妳是去探病還是去玩？人家感冒了，還給媽媽吃這些？」讓她哭笑不得。

黑木太太解釋，日本人探病時，通常會以病人能否順利進食為優先考量，尤其感冒、喉嚨不舒服時，會準備好吞嚥、冰涼又帶有甜味的食物，例如運動飲料、能量果凍、優格、布丁及冰淇淋等，這也是她從小到大去探病或別人來探望時會準備的東西，結果卻被老公不留情面地吐槽，讓她想問台灣人探病比較適合帶什麼東西？

貼文曝光後，台灣網友建議帶水果禮盒比較安全，若是探望老人家則可以準備熱湯，「台灣長輩喜歡熱熱的湯，蛤蠣湯、雞湯各種同樣好下嚥也很營養的食物」、「水果，蘋果比較安全牌」、「台灣應該是水果，感冒帶冰的給長輩一定被白眼」、「探病都是水果禮盒，然後留下來聊天的時候幫忙切」、「粥、熱雞湯、魚湯、香蕉蘋果」、「老人家的話應該是雞湯吧」。

不過，也有不少人認為冷食並非不適合病人，還分享自己生病時反而更喜歡吃冰涼食物，「台灣傳統觀念真的很忌諱感冒碰冰涼的，偏偏有一次我感冒就是吃冰好的」、「我發燒都只吃甜甜的愛玉或布丁」、「小時候發燒，媽媽也是給我吃布丁、果凍，再不然就是粥」、「我感冒最容易喉嚨發炎，不喜歡吃熱的東西，反而喜歡冰冰的」，還有人回憶，小時候看日本卡通，看到角色生病時吃冰淇淋，曾經覺得相當不可思議。

此外，也有網友認為，探病禮物不必拘泥於傳統形式，最重要的還是符合病人的身體狀況與飲食需求，建議事先詢問對方想吃什麼，以及是否有特殊飲食限制。