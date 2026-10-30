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北市九重葛秘境爆紅！店家祭占用「1分鐘100元」惹議 網友看法兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市大安區羅斯福路巷弄九重葛盛開，吸引不少民眾前往拍照。圖／讀者提供
台北市大安區羅斯福路巷弄九重葛盛開，吸引不少民眾前往拍照。圖／讀者提供

台北市大安區羅斯福路一處巷弄，近日因九重葛盛開成為熱門拍照景點，卻也引發店家與賞花民眾的糾紛。附近一間花藝店不滿遊客占用門口空間，張貼公告表示，使用店家長椅或走廊，每分鐘收費100元，不足1分鐘也以100元計算。有民眾透露，自己前往拍照時真的被收錢，消息曝光後引發熱議。

一名網友在Threads上分享，位於公司後方巷弄的九重葛正值花期，連假期間吸引不少人前往賞花。她發現對面商家貼出告示，提醒民眾不要將私人物品放在店家所屬區域，否則每分鐘收取100元置物費。沒想到路過時，竟親眼看到業者向賞花民眾收費，還詢問對方「需要統編嗎？」貼文吸引超過2.8萬次瀏覽，另有網友留言表示自己也被收了100元，直呼「太扯了」。

據《鏡報》報導，花藝店張貼的另一份公告寫明，民眾只要使用長椅或走廊，就須支付每分鐘100元的費用。店家先前也曾在社群說明，當初選擇這處店面時，就很喜歡附近的九重葛景色，也能理解花開後吸引人潮，但部分遊客占用店門口、坐在長椅上抽菸，甚至留下菸蒂及廚餘，已經影響店家日常營運，才會採取較強硬的方式提醒。

對於收費方式，網友意見不一。有人認為，店家私人空間本來就不該任意占用，「明碼標價沒問題」，也有人肯定業者願意開立發票。不過，另一派質疑，部分民眾可能只是短暫停留拍照，未必知道公告內容，若沒有使用長椅或放置物品也被要求付費，恐怕難以接受。原始貼文下方也有網友聲稱，自己沒有放東西，只是站在現場就遭收費，但實際站立位置及當時經過仍有待釐清。

至於店家是否能單方面訂定收費規則，據《鏡報》引述律師說法，即使涉及私人區域，仍須由店家與民眾就收費達成合意，不能僅憑公告便認定對方有付款義務。

花藝 賞花 台北市

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