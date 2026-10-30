好市多員工曬近5千元福利 爽喊：這就是離職率極低的原因

美式賣場好市多（Costco）以優渥薪資及完善員工福利聞名，長期吸引不少求職者關注。近日一名任職於新竹好市多的女員工在社群平台Threads分享，公司發放一張價值4938元的王品集團旗下鐵板燒品牌「夏慕尼」商品卡，讓她開心直呼：「這就是離職率極低的原因！」貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少人羨慕表示，也想進好市多工作。

原PO在Threads發文表示，經常有人好奇好市多員工福利究竟有多好，因此她直接分享最新收到的員工好禮，並寫下：「不要再問好市多福利有什麼了，這不就來了嗎？」照片中可見一張夏慕尼商品卡，面額高達4938元，讓不少網友看了相當羨慕。她也透露，類似的員工好禮幾乎每年都有，認為這正是公司員工離職率低的原因之一。

貼文羨煞不少網友，「擠不進去，都是夢碎」、「外商公司從不讓人失望」、「你們福委是不是挖到石油」、「我三節（獎金）加起來還沒有這張多」、「好好喔，我也好想去新竹店工作」、「果然真幸福企業都是不主動說自己是幸福企業的」，也有人好奇是否必須透過親友內部推薦，才有機會進入好市多任職。

不過，也有其他分店員工現身分享不同經驗，指出各分店的福利內容及金額可能有所差異，並非所有員工都能領到相同商品卡。有員工表示，自己所在門市僅收到1000至2000元的福利，甚至有員工表示待過其他分店，從未遇過類似福利，掀起各店員工福利大比拚。

除了福利誘人以外，薪資也是不少求職者搶著進入好市多的原因之一。《聯合新聞網》曾報導過，有一名在好市多工作的員工透露起薪42K，還會定時調薪，做幾年平均大約都有5、6萬，對比其他超市、賣場員工薪水來得優渥。有內行人補充好市多員工福利包括穩定的加薪機制，主任級以上是月薪制度外，大部分服務員和組長都是時薪制度，當員工工作時間累積到1040小時後，薪資就會自動調升4.5％至5％，讓員工每年都有一到兩次的加薪機會，最高時薪可達369元。