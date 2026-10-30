連爆2命案！她下周去河口湖嚇壞 網替當地觀光抱屈：好無辜

日本知名觀光景點河口湖近日接連發生2起外籍人士命案，先是台灣女子井雲蓉在飯店遭同團女子殺害，沒想到28日又傳出一起命案，一名89歲南韓籍老婦涉嫌勒斃患有重度智能障礙的57歲親生兒子，遭警方依殺人罪逮捕。短時間內接連發生命案，也讓一名即將前往河口湖旅遊的女網友嚇得直呼「邪門」，引發網路熱議。

一名女網友在Threads發文表示，原本安排下周前往日本河口湖旅遊，沒想到接連看到當地發生外國人命案，不由得心裡毛毛的。原PO說因為老公上一次去富士山時確診，結果都沒有玩到，因此這次堅持要再去河口湖玩，也因為好不容易排了行程，不太忍心取消，結果看到新聞報導發生兩起命案，也讓她非常驚訝。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言勸她考慮更改行程，甚至開玩笑提醒：「先確認一下妳這趟行程是不是有人替妳購買的」、「妳要不要真的考慮改個地方，我真的覺得寧可相信一下抓交替這件事」；還有網友歪樓地說，「柯南最近是去那旅遊了嗎？」、「河口湖是有江戶川柯南在那邊定居是吧？」、「要嘛柯南在那裡度假，要嘛金田一在那裡出差」。

也有人認為兩起案件純屬巧合，不必過度恐慌，並指出韓籍婦人涉嫌殺害兒子的地點是在本栖湖附近的森林，與一般遊客造訪的河口湖觀光區仍有一段距離。其他網友則為當地觀光抱屈，「都外國人去搞事，然後說那個地方邪門？河口湖好倒楣」、「好無辜的河口湖」、「不是地方邪門，是周邊旅客邪」。

根據報導，這起母殺子的命案發生於山梨縣富士河口湖町本栖一帶。89歲張姓南韓籍婦人涉嫌在10月4日至6日期間，於深山森林內勒斃57歲親生兒子。死者患有重度智能障礙，婦人事後向警方坦承犯案，警方於28日依殺人罪嫌將她逮捕，詳細犯案動機仍待調查。