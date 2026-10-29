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賈永婕捐立院戰袍做公益 品牌喊「下次穿最新一季」

聯合新聞網／ 綜合報導
賈永婕表示將捐出Dior「立院戰袍」，響應台北101「點亮希望」專案。圖／擷自賈永婕臉書
賈永婕表示將捐出Dior「立院戰袍」，響應台北101「點亮希望」專案。圖／擷自賈永婕臉書

台北101董事長賈永婕日前前往立法院接受備詢時，因身穿Dior外套引發穿著爭議。民進黨立委、召委賴惠員認為，賈永婕身為公部門相關事務的受詢者，穿著應更為純樸，質疑服裝是否符合場合，引發軒然大波。事件延燒後，賴惠員隨後出面致歉，風波才逐漸落幕。沒想到，這場穿搭爭議意外帶動同款外套詢問熱潮，賈永婕今（29）日在臉書透露，台北101的Dior專櫃接到不少客人詢問，希望購買同款服飾，但由於外套是去年款式，目前已經斷貨，讓不少人無法如願。

賈永婕在臉書發文分享，這件外套意外成為話題後，品牌甚至開玩笑對她說：「董事長，下次可以穿最新一季的嗎？」讓她忍不住笑翻。如今，她決定將這件外套捐出，響應台北101「點亮希望」專案，讓原本承載個人回憶的服裝，有機會轉化為公益力量。

賈永婕表示，這件Dior外套對她而言不只是一件衣服，更記錄了許多故事、重要時刻與珍貴回憶，因此決定捐出時，心裡其實相當捨不得。不過，想到外套能離開衣櫃、創造更多價值，甚至為需要幫助的人帶來希望，她認為這份不捨也變得值得。

她也感性表示，美麗的衣服不只是讓一個人閃閃發光，也能讓更多人的生命被點亮，希望這件閃亮動人的外套能找到下一位有緣人，繼續美麗、繼續發光，並將愛與希望傳遞下去。她同時邀請大家支持台北101「點亮希望」專案，讓這件具有紀念意義的服裝，從個人珍藏轉化為公益行動。

除了外套捐贈計畫，賈永婕也提到，巴黎的Dior博物館相當值得參觀，館內每一件服裝都像藝術品，展現經典設計的魅力。

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