搭長程飛機該化妝或卸妝？內行教14小時保養流程：完美帶妝下機

搭乘長途班機，究竟該帶妝上飛機，還是素顏一路睡到目的地？一名女網友近日在Threads發文詢問：「會在搭飛機的時候，卸妝完再睡覺嗎？」提到若搭乘晚上10點的班機，隔天一早抵達歐洲後直接展開行程，怕落地前因飛機晃動來不及化妝，因此猶豫是否乾脆全程不卸妝。

該則貼文引來不少有長途飛行經驗的網友分享做法，其中多數人建議，與其帶妝熬過十多個小時，不如先讓肌膚休息，做好保濕，再利用落地前的時間補妝即可。

不少網友認為，長途飛行最重要的是休息與保濕。一名網友表示，若需飛行14個小時以上，會先素顏搭機，吃完飯再補水噴霧、敷臉、擦保養品，接著吃褪黑激素、戴口罩、眼罩睡覺。睡醒吃早餐後，再噴保濕噴霧保養，且務必擦防曬，再使用氣墊粉餅，落地前1至2小時完成保養與化妝。

其他網友也提醒，機艙環境容易讓人感到乾燥，與其一直擔心妝容，不如先設法睡好覺，穿著舒適的長袖、長褲及寬鬆襪子，讓自己以較好的精神狀態迎接旅程。若是跟團旅行，抵達後通常還要搭遊覽車前往市區，也有人乾脆把化妝品帶著，在遊覽車上慢慢整理妝容，認為不必為了下飛機時一定要有完整妝容而徒增壓力。

不過，也有旅客習慣折衷處理。一名網友表示，晚上從台灣出發時，只會簡單畫眼妝、眉毛並戴上口罩，等吃完飛機餐、機艙熄燈後，再敷面膜、擦乳液準備睡覺；抵達前約兩小時，吃完早餐後再洗臉、刷牙、保養、擦防曬，最後畫上淡妝下飛機。她也特別提醒，抵達歐洲前就會先做好防曬，不會等到出機場後才處理。

至於原PO擔心飛機晃動、無法順利化妝，也有網友分享，自己曾在飛往義大利時成功在下飛機前完成妝容；另一名網友則認為，飛機上的晃動通常不至於讓化妝變得太困難，但仍要視個人習慣及當時狀況而定。

此外，原po也提出另一個常見問題：「在飛機上用眼線液真的會爆水嗎？有人說液態的都會有這種問題。」有人表示確實遇過液體產品開瓶時溢出或噴濺的情況，除了眼線液、粉底液，連護手霜等乳液狀產品也曾發生類似狀況。一名網友表示，自己已經遇過多次，因此建議打開產品時要特別小心，可以先用擦手紙吸住瓶口附近的液體，避免一開瓶就弄得到處都是。