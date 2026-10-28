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浴室長霉不用狂刷！他曝洗澡後1習慣「每天花10秒」 實測1個月沒再發霉
多數人洗完澡後都會打開窗戶或者抽風機來讓浴室通風、散發水氣，但難免久了還是會發霉。有網友就分享自己每天洗完澡後，用冷水沖一遍並且拖乾水分，全程花不到10秒鐘，就可以預防霉菌滋生，貼文一出也讓不少人躍躍欲試。
這名網友在Threads發文表示，霉菌最喜歡洗澡後的環境，因此建議每天家裡最後一個人洗完澡，用冷水把浴室沖一遍，然後再拿一把專門拖浴室的拖把清潔水分，全程不用10秒鐘，再搭配開窗通風或者用小電扇、除濕機，就可以大幅減少霉菌產生。
不過如果已經有霉菌了，可以將漂白水稀釋後裝入噴壺，噴灑在有霉菌的地方，靜待15分鐘後再刷乾淨就可以了。若霉菌在比較深的地方，建議拿一張餐巾紙，將漂白水噴在餐巾紙上面，像敷面膜一樣蓋在霉菌孳生的地方，20分鐘後再刷一刷，最後用冷水清洗乾淨。
原PO說其實不用花錢請人來打掃，只要每天花一點點時間來維持乾燥，霉菌基本上就不會再出現了；而這種方法他自己已經使用了一個月，完全沒有再看到霉菌出現。
貼文也獲得不少人大讚，「我也是這樣做的，每天洗完，水用刮刀刮乾再拖乾，再放電風扇吹乾，這樣也能省下不少大清潔的時間」、「來試試」、「沒窗戶，冷水沖一沖、刮水（超有效，沒有黴菌）」、「用心驗證生活智慧，棒」。
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