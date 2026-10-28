快訊

萬一台北不是首選？蔣萬安迎輝達 石舫亘曝內幕「直接聯繫黃仁勳」

日職／山本祐大3打點帶頭逆轉前東家 軟銀4連勝橫掃橫濱奪「日本一」

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

浴室長霉不用狂刷！他曝洗澡後1習慣「每天花10秒」 實測1個月沒再發霉

聯合新聞網／ 綜合報導
浴室是最容易滋生霉菌的地方，有網友分享自己的撇步，每天花不到10秒鐘，就可以輕鬆防霉。 圖／Ingimage
浴室是最容易滋生霉菌的地方，有網友分享自己的撇步，每天花不到10秒鐘，就可以輕鬆防霉。 圖／Ingimage

多數人洗完澡後都會打開窗戶或者抽風機來讓浴室通風、散發水氣，但難免久了還是會發霉。有網友就分享自己每天洗完澡後，用冷水沖一遍並且拖乾水分，全程花不到10秒鐘，就可以預防霉菌滋生，貼文一出也讓不少人躍躍欲試。

這名網友在Threads發文表示，霉菌最喜歡洗澡後的環境，因此建議每天家裡最後一個人洗完澡，用冷水把浴室沖一遍，然後再拿一把專門拖浴室的拖把清潔水分，全程不用10秒鐘，再搭配開窗通風或者用小電扇、除濕機，就可以大幅減少霉菌產生。

不過如果已經有霉菌了，可以將漂白水稀釋後裝入噴壺，噴灑在有霉菌的地方，靜待15分鐘後再刷乾淨就可以了。若霉菌在比較深的地方，建議拿一張餐巾紙，將漂白水噴在餐巾紙上面，像敷面膜一樣蓋在霉菌孳生的地方，20分鐘後再刷一刷，最後用冷水清洗乾淨。

原PO說其實不用花錢請人來打掃，只要每天花一點點時間來維持乾燥，霉菌基本上就不會再出現了；而這種方法他自己已經使用了一個月，完全沒有再看到霉菌出現。

貼文也獲得不少人大讚，「我也是這樣做的，每天洗完，水用刮刀刮乾再拖乾，再放電風扇吹乾，這樣也能省下不少大清潔的時間」、「來試試」、「沒窗戶，冷水沖一沖、刮水（超有效，沒有黴菌）」、「用心驗證生活智慧，棒」。

浴室 漂白水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

妻在家不穿內衣、洗完澡直接全裸 老公無言：家裡還有孩子啊

怕位移飄走…上公廁馬桶坐墊紙鋪半天 北市環保局曝正確用法

煮麵放一根筷子就不怕溢鍋？網友意見兩極 一票人直言這1招最實用

誰說水餃只能水煮？她改用常見家電1鍵搞定 過來人加碼防沾黏技巧

相關新聞

浴室長霉不用狂刷！他曝洗澡後1習慣「每天花10秒」 實測1個月沒再發霉

多數人洗完澡後都會打開窗戶或者抽風機來讓浴室通風、散發水氣，但難免久了還是會發霉。有網友就分享自己每天洗完澡後，用冷水沖一遍並且拖乾水分，全程花不到10秒鐘，就可以預防霉菌滋生，貼文一出也讓不少人躍躍欲試。

怕位移飄走…上公廁馬桶坐墊紙鋪半天 北市環保局曝正確用法

多數女性同胞不敢在外面的公廁上廁所，就算真的得上，也會優先選擇蹲式馬桶，或者在坐式馬桶鋪上坐墊紙，避免皮膚直接接觸。有一名女網友分享一款有黏貼功能的坐墊紙，可以直接貼在馬桶坐墊上，不用怕會移動或飛走，貼文也獲得不少女性朋友的青睞。

夜市牛排不便宜了？他看價目表傻眼 網嘆：不如去店面吃

過去不少人想省錢，會到夜市吃上一客鐵板牛排，如今價格卻讓消費者猶豫。有網友近日分享夜市牛排攤的價目表，發現普通牛排已要價180元，厚片、雙層肉更賣到280元，忍不住問「夜市牛排是跟著時薪在調整嗎？」貼文吸引超過29萬次瀏覽，掀起討論。

1小時影片「1.5倍速」要看多久？ 一票人算錯：關鍵在這公式

不少人看影片時習慣調快播放速度，但你知道1小時的影片開1.5倍速，究竟要花多少時間才能看完嗎？日本社群平台X上流傳一道數學題，詢問「60分鐘的影片以1.5倍速播放，需要看多久？」看似簡單的問題，部分網友直覺想到45分鐘，實際答案其實是40分鐘，引發討論。

台灣泡麵王者是誰？破萬網友喊：「從小吃到大！」加蛋、加肉更美味

Threads掀起泡麵回憶殺！網友狂點名統一肉燥麵，加蛋、加菜、用煮的各有擁護者。獨門肉燥香氣更成為跨世代的情感記憶，以及宵夜、肚子餓時必吃的美味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。