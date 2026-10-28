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夜市牛排不便宜了？他看價目表傻眼 網嘆：不如去店面吃

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友表示，若夜市與店面價差不大，會優先選擇有冷氣、飲料及附餐的牛排館。圖／AI生成
不少網友表示，若夜市與店面價差不大，會優先選擇有冷氣、飲料及附餐的牛排館。圖／AI生成

過去不少人想省錢，會到夜市吃上一客鐵板牛排，如今價格卻讓消費者猶豫。有網友近日分享夜市牛排攤的價目表，發現普通牛排已要價180元，厚片、雙層肉更賣到280元，忍不住問「夜市牛排是跟著時薪在調整嗎？」貼文吸引超過29萬次瀏覽，掀起討論。

原PO在Threads上貼出的價目表能看到，除了普通牛排，豬排、雞腿排及中卷等餐點也從180元起跳。對比過去夜市牛排給人的平價印象，不少網友直呼價格漲得太快，有人回憶，小時候一客牛排只要80至100元，「幾年前常吃的雞腿排從110元漲到180元，現在看到價目表都得考慮一下。」

不少人認為，夜市牛排與平價牛排館的價差已經不大，寧願改到有冷氣的店面用餐，「價格已經跟店面一樣了，還不如去店面吃，還有冷氣跟飲料機」、「以前是省錢去夜市吃，現在是省錢別去夜市吃」。也有網友分享，日前看到夜市牛排的售價後，最後選擇到附有沙拉吧、飲料機的牛排館用餐。

不過，部分網友替攤商緩頰，指出漲價不只與薪資有關，肉品、食用油、瓦斯及攤位租金等成本也可能增加。一名自稱曾在夜市牛排攤打工的網友回憶，當年時薪65元，普通牛排賣70元，厚片牛排與雞腿排則是100元；如今工資和攤租都提高，生意也越來越難做。另有人直言，攤商還得負擔人事及場地費用，不能只看售價就認定利潤很高。

也有網友認為，價格並非唯一考量，喜歡夜市牛排口味的人仍會願意消費。只是隨著平價餐廳提供更多附餐與用餐空間，夜市牛排原有的價格優勢逐漸受到挑戰，消費者也開始重新比較，同樣一筆餐費究竟在哪裡吃更划算。

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