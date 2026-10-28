聽新聞
0:00 / 0:00
怕位移飄走…上公廁馬桶坐墊紙鋪半天 北市環保局曝正確用法
多數女性同胞不敢在外面的公廁上廁所，就算真的得上，也會優先選擇蹲式馬桶，或者在坐式馬桶鋪上坐墊紙，避免皮膚直接接觸。有一名女網友分享一款有黏貼功能的坐墊紙，可以直接貼在馬桶坐墊上，不用怕會移動或飛走，貼文也獲得不少女性朋友的青睞。
原PO在Threads發文分享一款日本製馬桶坐墊紙，和外面公廁所附的不同，這款坐墊紙攤開後兩側有藍色的黏膠，可以直接黏貼固定在坐墊上，不用怕位移，使用過後還可以直接沖入馬桶，女性同胞們可以買來直接放在包包裡，相當實用。
貼文一出獲得一致好評，「好讚！每次都要鋪好久的衛生紙，上個廁所感覺在完成什麼儀式」、「這種太實用了！之前使用百貨公司的，好不容易鋪好轉身，結果人家是感應式…我就這樣又再重新鋪一次」、「好適合業務喔，整天在外面找廁所的福音哎」、「我覺得很棒，怕髒的話就自己準備，千萬不要踩上馬桶蓋，又髒又危險」、「這個超好用！我上班都靠這個才敢安心上廁所」、「好方便喔，我每次都要拿衛生紙墊著」。
不過若真的要使用公廁提供的馬桶紙的話，台北市政府環保局就曾分享正確使用方法。首先先抽取一張坐墊紙，然後攤平鋪於馬桶坐墊上，並且將中間預留的連結紙片朝馬桶內放下，讓紙片浸於水裡。如此一來，不僅可避免轉身時紙張飄落，也能在如廁後沖水時，坐墊紙自動被水沖走，非常方便。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。