怕位移飄走…上公廁馬桶坐墊紙鋪半天 北市環保局曝正確用法

多數女性同胞不敢在外面的公廁上廁所，就算真的得上，也會優先選擇蹲式馬桶，或者在坐式馬桶鋪上坐墊紙，避免皮膚直接接觸。有一名女網友分享一款有黏貼功能的坐墊紙，可以直接貼在馬桶坐墊上，不用怕會移動或飛走，貼文也獲得不少女性朋友的青睞。

原PO在Threads發文分享一款日本製馬桶坐墊紙，和外面公廁所附的不同，這款坐墊紙攤開後兩側有藍色的黏膠，可以直接黏貼固定在坐墊上，不用怕位移，使用過後還可以直接沖入馬桶，女性同胞們可以買來直接放在包包裡，相當實用。

貼文一出獲得一致好評，「好讚！每次都要鋪好久的衛生紙，上個廁所感覺在完成什麼儀式」、「這種太實用了！之前使用百貨公司的，好不容易鋪好轉身，結果人家是感應式…我就這樣又再重新鋪一次」、「好適合業務喔，整天在外面找廁所的福音哎」、「我覺得很棒，怕髒的話就自己準備，千萬不要踩上馬桶蓋，又髒又危險」、「這個超好用！我上班都靠這個才敢安心上廁所」、「好方便喔，我每次都要拿衛生紙墊著」。

不過若真的要使用公廁提供的馬桶紙的話，台北市政府環保局就曾分享正確使用方法。首先先抽取一張坐墊紙，然後攤平鋪於馬桶坐墊上，並且將中間預留的連結紙片朝馬桶內放下，讓紙片浸於水裡。如此一來，不僅可避免轉身時紙張飄落，也能在如廁後沖水時，坐墊紙自動被水沖走，非常方便。