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1小時影片「1.5倍速」要看多久？ 一票人算錯：關鍵在這公式

聯合新聞網／ 綜合報導
不少民眾習慣調整影片播放速度，1小時影片開啟1.5倍速，實際只需40分鐘就能看完。圖／AI生成
不少民眾習慣調整影片播放速度，1小時影片開啟1.5倍速，實際只需40分鐘就能看完。圖／AI生成

不少人看影片時習慣調快播放速度，但你知道1小時的影片開1.5倍速，究竟要花多少時間才能看完嗎？日本社群平台X上流傳一道數學題，詢問「60分鐘的影片以1.5倍速播放，需要看多久？」看似簡單的問題，部分網友直覺想到45分鐘，實際答案其實是40分鐘，引發討論。

有日本網友在X分享這道題目，表示聽說不少人無法正確作答，想知道大家是否算得出來。由於1.5倍速介於正常速度與2倍速之間，有人便認為，原本60分鐘的影片，開2倍速需要30分鐘，取兩者中間值，答案應該是45分鐘。

不過，播放速度與觀看時間並非等比例增減。正確算法是將影片長度60分鐘除以1.5，得出40分鐘；也就是說，速度變成原本的1.5倍，所需時間便縮短為三分之二，比正常播放節省20分鐘。

不少日本網友也在留言區分享算法，有人指出「1.5x＝60，求出x就好了」，也有人將1.5倍速換算成分數，直接用60除以3再乘以2，便能心算出40分鐘。另有網友整理不同播放速度的結果，指出60分鐘的影片若以2倍速觀看，只需30分鐘；提高到3倍速，更能縮短至20分鐘。也有人開玩笑表示，觀看途中還得上廁所，實際可能要花43分鐘。

影片 公式 數學 日本

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