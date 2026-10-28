高雄人氣夜市驚見大片空攤！前攤商揭殘酷現實：生意怎可能好

高雄知名觀光景點瑞豐夜市近期出現大片攤位空置的情況，引起網友關注。有民眾近日久違造訪，發現部分區域空蕩蕩一片，不少攤位掛出租布條，與過去熱鬧的印象形成落差，忍不住發文詢問：「高雄瑞豐夜市有什麼情況嗎？有一陣子沒來了，今天來突然發現空了一大片，有什麼卦嗎？」貼文曝光後引發討論，甚至釣出前攤商曝致命關鍵。

對於攤位空置的原因，一名自稱曾在瑞豐夜市擺攤的網友指出，近年網路購物越來越方便，商品選擇多、價格也相對便宜，實體攤商卻得將人力、租金等營運成本納入售價，難以與網購平台競爭。當消費者發現網路上買的更便宜，自然可能轉向線上消費，讓實體攤商的生意受到影響。該名網友直言，部分攤商最後不是轉做網拍，就是選擇離開原本的行業。

除了網購競爭，租金負擔也成為攤商經營的一大壓力。前攤商表示，瑞豐夜市租金並不便宜，雖然夜市本身具有一定人潮，但換算下來，租金成本可能與租用店面相當，甚至更高。其他網友也留言贊同「這才是事實，租金不會因為網路購物便宜跟著降，還會短時間內一直漲」、「沒錯，很多客人聽到價錢都說『唉唷，這麼貴哦！我在網路上買才多少而已』以前還會認真解釋，現在都是隨便他們」、「沒辦法，都被貪婪地主、主事抽頭賺走了」。

不過，也有網友認為是因為食物價格越來越高導致，「因為去夜市吃還不如去百貨公司吃，花個400-500元一下下就沒了」、「夜市東西越來越貴了，兩人進去要吃飽加飲料1000元跑不掉」、「夜市賣的比店面貴，我就去店面吹冷氣了」、「食物價錢貴，存好錢再進去吃」、「花一樣的錢為什麼不去有冷氣的地方吃飯」。

但也有人出來平反，瑞豐夜市並非所有區域都同樣冷清，前後排以美食、小吃攤位為主，仍有一定人潮，「我昨天晚上經過，人爆多」、「今天經過，明明人滿滿的」、「前面熱鬧，後面涼涼」，也有在地網友認為，中間部分區域空攤的情況已持續一段時間，這塊主要就是販售服飾、飾品及各類商品，近年受到網購習慣改變影響，空置情況最為明顯。

前攤商指出，網購競爭與租金偏高是攤位流失主因。 聯合報系資料照