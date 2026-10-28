台灣泡麵王者是誰？破萬網友喊：「從小吃到大！」加蛋、加肉更美味

泡麵不只是填飽肚子的選擇，更是不少台灣人從小吃到大的熟悉滋味。無論離家多久、吃過多少山珍海味，記憶裡總有一款泡麵，始終是心中難以取代的那一味。

近期有網友在Threads上發文詢問：「現在還有人喜歡吃這種泡麵嗎？」提到自己從小到大最喜歡統一肉燥麵，一定要加蛋、用煮的。沒想到這篇生活隨筆，讓網友超有共鳴，短時間內吸引了破萬網友按讚！底下留言區瞬間變成「回憶殺」現場，其他網友紛紛表示：「小時候颱風來必停電，這是必吃的麵」、「煮的跟泡的感覺完全不一樣，超神奇，加蛋絕對是精髓」。

經典國民美食！怎麼搭都好吃的「百搭神物」

統一麵提供

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為什麼統一麵能歷久不衰，成為深植人心的國民美食？許多網友提到，它的高包容度與百搭屬性，和什麼食材都能輕鬆match！





不管是簡單加顆蛋、一把小白菜，還是大手筆放入金針菇、肉片、起司，甚至是近期網路上各種千奇百怪的「隱藏版吃法」，統一麵都能完美吸收精華，撞擊出意想不到的美味，就像是一個默契極佳的老朋友，怎麼搭都不踩雷，隨時隨地都能滿足你的胃。





網友提到創新吃法：「在統一肉燥麵熟悉的肉燥香氣中加入牛奶」、「加上小管醬才是一絕」、「新吃法『乾拌吃』，你跟上了嗎」、「將拌好的統一麵放進墨西哥薄餅中，再鋪上莎莎醬」、「加點蔥花跟辣椒，味道更上一層樓」。另外，也有網友分享，把統一麵做成炒泡麵：「利用全聯買得到的簡單食材，在家就能做出很有層次感的個人風味料理」、「用統一肉燥麵的麵體和油蔥包，再加自己想吃的海陸大餐，輕輕鬆鬆完成一人份的炒泡麵」。

感染力最強！一秒勾起回憶的「神級肉燥香」

統一麵提供

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觀察留言討論，只要提到統一麵，一定會提到全家大小都喜愛的「統一肉燥麵」，只要名字一出現，就會立刻聞到那股獨特又霸道的肉燥香氣，以及當下吃麵的幸福回憶，在萬家福2026上半年（1至5月）國產泡麵熱銷排行榜中，「統一肉燥麵」更排名第一！

相信許多人也都有過這種經驗：明明晚餐吃很飽，但只要家人或室友在深夜撕開那包肉燥油包、沖下熱水的瞬間，濃郁無比的香氣迅速擴散到整個空間。感染力之強，讓人忍不住嘴饞，甚至會默默走進廚房問一句：「可以分我吃一口嗎？」這種無可比擬的香氣，早已內化成大家共同的情感記憶。有網友表示，看到兩名在韓國演藝圈發展的台灣人聊天的影片，提到回台最想吃的就是統一肉燥麵！一想到，熟悉的肉燥香立刻飄出來，害得該網友口水分泌，趕快煮一碗來吃。

近半年聲量逾1.5萬筆 統一麵回憶、吃法都有共鳴

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察「統一麵」近半年（2026/3/17～2026/9/15）網路聲量趨勢變化，整理出四大聲量高峰。

最高峰落在7月11日，一名網友發起討論，提及統一麵才是小時候回憶中的「颱風麵」，引發不少網友的共鳴。另外，6月7日、6月25日、8月19日也有許多關於統一麵的討論，包含泡麵界第一名品牌、吃泡麵時愛吃「煮的」。以及有眼尖網友發現，統一肉燥麵包裝上的煮麵老闆竟然撞臉其他品牌包裝上的人物！趣味滿滿的觀察，掀起一波討論熱潮。

不管是童年時媽媽在颱風天煮的泡麵加蛋，還是長大後深夜加班時的一口濃郁熱湯，統一麵都是陪伴我們走過人生各個階段的一股溫暖。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年3月17日至2026年9月15日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『統一麵』相關文本進行分析，調查「網路聲量」作為本分析依據。

*網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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