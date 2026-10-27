IKEA廚房小物激似古代刑具！網喊快報貨號：家法用得到

逛家具賣場竟能買到「古代刑具」？一名網友近日到IKEA添購家具，意外發現一款由松木與繩索組成的隔熱墊，外型竟神似古代用來夾手指的刑具「夾棍」，讓她看了相當驚訝。照片曝光後，立刻引發網友熱議，不少人搬出周星馳電影《九品芝麻官》的經典台詞接龍，甚至有人笑稱想買回家當「復古風家法」，留言區瞬間歪樓。

原PO日前在Threads發文分享，原本只是到IKEA購買家具，沒想到卻被一款造型特殊的廚房用品吸引目光。從照片可見，這款隔熱墊由數條松木組成，中間以紅色繩索串連，只要將兩端的繩子向外拉，木條便會緊密收攏，無論外觀或使用方式，都讓人聯想到古裝劇中常見的刑具「夾棍」，讓原PO忍不住拍照分享。

貼文曝光後，網友紛紛聯想到周星馳經典電影《九品芝麻官》，留言區瞬間變成電影台詞接龍現場，「來人，給犯婦上夾棍」、「剛才是哪位大人，說要用大刑的啊」、「你說夾就夾，我說不許夾」、「讓她生，讓她生」，還有人留言「我有預感能在這把包龍星看完」，果然釣出大批影迷接力玩哏，直言「人生不能沒有周星馳電影，不然版上會少了好多有趣的留言」。

另有人聯想到《還珠格格》中容嬤嬤對紫薇用刑的經典橋段，直呼這款商品根本是古裝劇道具。更有網友看中隔熱墊的「附加價值」，開玩笑表示「這很明顯是夾棍，變隔熱墊是IKEA想出來的」、「這東西還可以放在廚房來隱藏殺機」、「請提供貨號，女兒考試成績單快收到了應該會用到」、「這個買回家，先生小孩從此聽話又懂事」。

有網友在留言區正名，這種酷刑叫做「拶刑」，「拶」音同「ㄗㄢˇ」或「ㄗㄚˊ」，又稱拶指或夾刑，是古代專門用來逼供女囚犯的肉刑。根據維基百科資料，這項刑具由繩索和數根小木棍穿繫而成，木棍數量多為五或六根，串成如「冊」形，藉拉扯二側繩索使木棍向中間壓迫，若人手指置於其中，輕者皮開肉綻，重者指骨可能被夾斷。

這款引發話題的商品是IKEA推出的「HALVNÄBB隔熱墊」，根據IKEA官網介紹，商品採用生產其他木質家具時剩餘的邊角料製成，材質為實心松木，兼具環保與實用性。隔熱墊可以依照鍋具大小調整延伸，適合放置不同大小的鍋具、平底煎鍋和烤盤，商品最小尺寸為16×20公分，最大可延展至32×20公分，甚至有人貼出一張名為「HANDSKALAD」木手掌造型的裝飾品，提議可以拼一套玩。