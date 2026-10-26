壽司郎員工教育板被挖出！「引爆語」越看越熟 網笑：學起來上班不內耗

遇到奧客或難搞同事時，你是不是也曾經很想回一句「不然呢？」最近有網友在threads分享，在排隊時意外看到壽司郎店內張貼的員工教育看板，左邊列出容易激怒客人的「引爆語」，右邊則提供更適當的應對說法。原PO不禁腦袋一轉，也就是說平常想激怒人的話，講左邊的「引爆語」就好，「不然呢？」、「那你要我怎麼辦？」......這些感覺在職場上很好用！沒想到貼文曝光後，不少上班族看得心有戚戚焉，直呼「引爆語」根本是職場日常，學起來一輩子不內耗，甚至笑說下周就要拿來對付討厭主管。

員工教育看板左側列出多句不建議對客人說的話，包括「你記錯了」、「不可能」、「我剛剛有說過了」、「大家都在等」、「這不是我的問題」、「你要這樣想我也沒辦法」、「那你要我怎麼辦」、「不然呢」、「你自己看清楚」，甚至還有「你去投訴沒關係」。

相較之下，右側則提供替代說法，例如「我們一起確認一下當時的情況，好嗎？」、「不好意思，我再向您說明一次」、「我來協助您確認並處理」，以及「理解您的不滿，我會協助反映」。

「你要這樣想我也沒辦法」網友認證超強引爆語

原本是提醒員工避免衝突的教材，卻意外成為網上熱翻的「外耗語錄」。許多網友紛紛留言表示「嚴肅學習左邊用法」、「那根本是超雷男友遇到事情會說的話大集合！」、「今天才講了左邊的被主管噴一頓」、「都幫我把引爆語整理好了，這樣要講方便多了」，也有人直指「你要這樣想我也沒辦法」根本是引爆滿分，還有人開玩笑說，平常最常講的就是左邊那些句子，看到才發現自己原來一直在使用「引爆語」。

部分網友指出教育看板右邊那套說法雖然客氣，但長期面對奧客，光是維持這種態度就很消耗心力。感嘆「如果大家都可以用爆破語的話，上班會很舒服」，有人表示「上了三年班，現在已經是右邊的樣子了」、「時薪如果是1960，再來要求右邊的態度」、「右邊的應該上班一個禮拜就要去看身心科了」。不過，也有人擔心「引爆語」反而太好記，甚至開玩笑說，看到紅字就像看到考試重點，反而更想把左邊整套背起來。

此外，不少人認為，這份教材其實很值得其他職場參考，因為有些公司只會告訴員工「哪些話不能說」，卻沒有教大家遇到狀況時該怎麼回應。網友有感「左邊真的是出自那種不會講話的人....」、「沒那根筋的人真的會不知道怎麼改善」。相較之下，壽司郎直接列出不建議說法，再提供替代句型，能夠讓員工知道如何在不激怒對方的情況下處理問題。