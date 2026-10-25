好市多冷凍藍莓「10點就賣光」成黑卡專屬？會員揭殘酷真相：早去也買不到

美式賣場好市多（Costco）自5月25日起，開放黑鑽會員上午9時提前入場，比一般會員早1小時購物。不過，近期熱門商品冷凍藍莓持續掀起搶購潮，有網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文，分享賣場藍莓貨架被掃空的照片，直呼「藍莓變成黑卡專屬了，10:11沒了！」引發大批會員討論，不少人抱怨即使升級黑鑽會員，也不一定能順利買到。

原PO在社團分享照片，只見冷凍櫃內擺放藍莓的紙箱已經空空如也，讓他感嘆冷凍藍莓幾乎成為能提前入場的黑鑽會員才有機會購買的商品。貼文曝光後，不少網友分享搶購經驗，有人表示「上周六早上9:40就沒有，我看著最後一包被拿走」，也有人透露台南店上午9時15分就已售罄，甚至有會員表示，早上9時10分進場時便已撲空。

不過，也有不少黑鑽會員反駁，提前入場並不代表一定買得到藍莓，紛紛留言「黑卡我去了幾次一樣沒買到，不是每天都有」、「黑卡路過，一樣買不到」、「我常常9點進去新竹店撲空，朋友每次近中午去都有」。另有人指出，部分門市可能下午才補貨，因此商品是否有庫存，與進場時間不一定有直接關係。

此外，各分店供貨情況也出現明顯差異。有網友表示，中壢店上午11時30分仍有好幾箱，汐止店上午11時也看到藍莓堆放四、五層高，另有人分享內湖、中和及台中等門市仍有現貨。部分會員因此認為，藍莓缺貨可能與各店進貨數量、補貨時間及當天購買人潮有關，不能單憑部分門市售罄，就認定商品已成黑鑽會員專屬。

對於搶購熱潮，不少網友則感到不解，直呼「藍莓隨便都買得到，需要搶買嗎？」、「為什麼要搶藍莓？這不到處都有賣？」也有人分享，因為多次撲空，已經改到全聯購買，認為其他通路同樣有冷凍藍莓，不必為了單一商品特地排隊。另有網友質疑代購業者大量購買影響一般會員權益，但相關情況仍屬網友推測，尚無法確認是否為缺貨主因。

至於黑鑽會員提前入場是否造成購買不公平，留言區同樣看法兩極。有人認為付出較高年費，本來就應享有優先購物權益，表示「多付點錢搶得先機不對嗎？」；也有人指出，即使黑鑽會員可以提前入場，仍須遵守每卡限購一包的規定。