颱風天超市蔬菜被掃光 唯獨這4種乏人問津！內行揭美味料理法

每當颱風來襲，不少民眾都會提前前往超市採買食材，準備在家度過風雨天，卻也讓賣場蔬菜區出現部分貨架空蕩蕩的景象。近日一名網友在Threads分享超市蔬菜架照片，只見不少蔬菜已被搶購一空，唯獨小松菜、青江菜、青椒及彩椒仍留在架上，讓原PO忍不住笑稱這是「台灣人的共識」，引發超過23萬次瀏覽。貼文曝光後，不少網友卻替這4種蔬菜抱不平，認為並非不好吃，而是價格、料理方式及個人口味造成差異。

原PO在Threads貼出兩張超市蔬菜區照片，可以看到部分貨架幾乎清空，綠色塑膠籃上只剩零星蔬菜，但青江菜、小松菜及青椒、彩椒等品項仍有一定數量。原PO幽默寫下「台灣人的共識，小松菜、青江菜、青椒、彩椒乖乖留在原位待命，其他菜跟我走」，將颱風天搶購蔬菜的情況形容得相當生動，也意外掀起一場蔬菜喜好大戰。

不少網友看完照片後表示認同，有人直言「剩不討喜的菜」、「青椒根本不是菜」，還有人好奇「我以為紅蘿蔔也會在上面」，原PO則笑回，紅蘿蔔因為不用冷藏，擺放在另外一區，但大多也在原地待命。另有網友提到三色豆，詢問「你把三色豆放哪？當它不存在」，原PO幽默回應「三色豆去掃廁所了」。

不過，更多網友替被冷落的蔬菜發聲，紛紛留言「小松菜好好吃餒」、「青江菜很好吃啊」、「我都吃這四種」、「怎麼辦？這些菜我都好愛吃」。還有旅居日本的台灣網友表示，「我要綠色青菜，小松菜、青江菜含淚打包」，認為這些蔬菜其實相當美味。另有人分享，家中孩子特別喜歡青江菜和彩椒，甚至看到這兩種蔬菜就會眼睛一亮，顯示不同家庭的飲食偏好差異不小。

至於這些蔬菜為何會留在貨架上，部分網友認為關鍵可能不是口味，而是價格。有人指出「賣不出去通常是價格不合理，不是它難吃」，也有網友表示「彩椒不拿只是因為單價相對高很多」、「彩椒很好，它沒有錯，錯的是我的錢包」、「不是我不想買青椒，是因為價格有點貴」。

除了價格因素，留言區也意外變成料理交流區。不少網友推薦將青江菜切成細絲，搭配蒜頭、薑絲或香菇快炒，能減少部分人不喜歡的菜味；也有人建議將青江菜加入泡麵、牛肉麵或拌入白飯製成菜飯。小松菜則可汆燙後搭配胡麻醬、和風醬油，或與蒜頭清炒；青椒適合炒肉絲、炒米粉，彩椒則能烘烤、涼拌或加入義大利麵，讓不少網友直呼，只要料理方式正確，這4種蔬菜其實都很好吃。