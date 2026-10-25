台灣房價物價狂漲卻少見暴動？ 網揭關鍵：與歐美不一樣

近年房價、租金及民生物價持續受到關注，民眾對生活成本上升的感受也愈來愈明顯。近日一名網友在PTT房屋板發文，指出台灣跟歐洲同樣面臨高房價、高房租及通膨壓力，卻不像部分國家出現大規模街頭抗議或激烈衝突，好奇背後原因為何？貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友認為，台灣雖然生活成本增加，但整體負擔仍與歐美存在差異，也有人將原因歸結於社會文化、經濟條件及民眾對生活品質的期待不同。

原PO以近期歐洲部分地區的抗議事件為例，指出當地民眾不滿高房價、高房租、通膨及年金改革等問題，認為這些議題與台灣面臨的處境相當類似。他舉例，過去一片35元的雞排，如今部分店家已賣到120元，顯示日常消費負擔明顯增加，加上高齡人口健保費負擔等爭議，也涉及不同世代間的資源分配，因此好奇「台灣房價房租也這麼高，卻很少發生暴民事件」，希望了解其他人的看法。

對此，不少網友認為，台灣物價雖然上漲，但與歐美相比，整體生活成本仍相對可負擔。有人直言「台灣物價其實超級低的，常出國就知道了」、「台灣生活成本真的不高」；也有網友表示「台灣不是天堂、不是樂園，台灣有很多社會問題，但至少還過得舒適」。另有人指出，台灣除了基本生活需求容易滿足，民眾仍有能力從事娛樂及消費活動，因此即使對房價或物價有所抱怨，也未必會轉化成激烈的街頭抗爭。

部分網友則從消費現象觀察，認為台灣民眾的經濟狀況未必如外界想像般困難，有人留言「人手一支iPhone，吃到飽永遠大排長龍，生活不下去？」、「一堆台灣人出國，跟我說台灣很窮？」也有人表示，百貨公司、餐廳及熱門景點經常擠滿人潮，顯示不少家庭仍有一定消費能力。不過，這些觀察主要反映部分消費族群的生活情況，並不能直接代表所有民眾的經濟處境。

另一方面，也有網友認為，台灣較少出現激烈抗爭，與社會文化及民眾習慣有關，「台灣人很會忍耐」、「華人順民個性使然」。有人更指出，許多民眾即使不滿薪資待遇，也未必會主動發起罷工或抗議；另有網友認為，歐洲部分民眾長期享有較高的社會福利及生活水準，當既有條件受到影響時，反彈可能更加明顯，與台灣民眾面對生活壓力時的反應有所不同。