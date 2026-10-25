北部颱風假連放2天 一票人作息都一樣：躺到腰都痛了

連續兩天放颱風假，雙北地區風雨明顯，不少民眾選擇待在家中避風雨，意外開啟長時間的宅家生活。一名網友在Threads發文，好奇詢問「有人也是從禮拜四回家後到現在都還沒出門的嗎？」並直呼這次颱風讓台北人相當有感。貼文曝光後引起大批網友共鳴，紛紛分享自己連續兩天待在家的生活，有人睡到腰痠背痛，也有人整天吃飯、追劇、滑手機，笑稱已經宅到日夜顛倒。

原PO在Threads發文表示，自己從周四返家後，就一直沒有踏出家門，面對連續兩天的颱風假，忍不住感嘆「台北人覺得這次颱風超有感」。貼文隨即吸引不少民眾留言，許多人表示自己也因為風雨太大，幾乎整個假期都待在室內，頂多短暫前往便利商店或外出購買餐點，甚至有人早在周四下班後就先完成採買，接下來兩天完全沒有出門。

不少網友分享颱風假期間的耍廢日常，紛紛留言「躺到腰都痛了」、「2天吃飽睡、睡飽吃，滑手機耍廢2天了」、「連兩天睡到下午」、「已經兩天沒出門了，宅在家追劇」、「開始日夜顛倒」、「一直躺一直睡」，還有人笑稱「整個爛在家了」、「最遠的距離只有從房間走到陽台」；也有網友表示，原本覺得放假相當舒服，沒想到待在家太久反而開始無聊，甚至連外出玩手機遊戲、散步的機會都沒有。

對於家中有小孩的民眾而言，連續兩天颱風假則是另一種挑戰。有家長崩潰表示「家有小孩的颱風天生活就是一直煮、一直煮、一直煮，快發瘋了」，另有人透露，自己整天不是吃東西，就是待在廚房準備孩子的餐點，忙到幾乎沒有休息時間，還有網友分享，家中大人都不願意出門，最後竟由8歲兒子外出購買零食，讓其他人看了哭笑不得。

不過，也有部分網友表示，自己實在無法長時間待在家裡，「整天把自己關在家裡，比外面的風雨還難熬」，甚至趁雨勢較小時外出活動。另有人透露，周六前往台北大巨蛋時，發現現場聚集不少民眾，猜測大家都是在家悶壞了，才想趁機出門透透氣。有網友無奈表示，「上班啊！哪能不出門」，反映出並非所有人都能享受颱風假。

另一方面，不少台北民眾認為這次颱風確實帶來明顯風雨，「這次颱風台北超有感」、「這次放得很對」、「風雨大得不想出門」、「今天雨還是不小」，認為待在家中才是比較安全的選擇。