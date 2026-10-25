日本抹茶名店公告拒轉賣行為 網友怒點名台灣人：支持官方

日本知名抹茶品牌丸久小山園近年受到海外消費者喜愛，熱門商品也成為代購及轉賣市場的搶手貨。不過，丸久小山園近日在官方Threads發布公告，指出部分顧客購買商品後，隨即在網路上加以轉售，甚至有人直接在店內透過社群平台接單、進行代購，不僅影響其他顧客的購物體驗，也衍生商品品質及詐騙疑慮。品牌因此明確表態，拒絕以轉賣為目的購買商品，消息曝光後引發討論，不少網友支持官方立場，也有人將矛頭指向台灣代購業者。

丸久小山園在公告中表示，近年發現極少數顧客到店購買商品後，立即透過網路平台轉售，另有部分人士在店內使用社群媒體接受訂單，直接替他人代購商品，相關行為有時甚至造成周遭顧客困擾。品牌強調，希望讓更多親自到店的消費者，都有公平購買商品的機會，因此對於以轉賣為目的的購買行為，採取明確拒絕的立場。

除了維護購買公平性，丸久小山園也提醒，透過轉賣或代購管道取得的商品，由於品牌無法掌握後續運送及保存環境，因此無法保證相關商品的衛生、安全與品質。此外，隨著個人轉賣情況增加，也可能出現不肖人士藉機詐騙的情形，呼籲消費者審慎判斷購買來源，避免因追求熱門商品而承擔不必要的風險。

公告曝光後，不少網友力挺品牌決定，紛紛留言「支持官方，嚴禁轉售」、「支持小山園」、「黃牛真的有夠可恥」、「轉賣商害的」，認為熱門商品遭到大量轉賣，不僅影響一般消費者購買權益，也可能破壞品牌原有的銷售秩序。還有網友主動將公告翻譯成中文，整理禁止轉賣、商品品質不保證及防範詐騙等重點，希望讓更多台灣消費者了解品牌立場。

留言區出現不少針對台灣代購現象的批評，有網友大酸「留台灣人注意」、「翻譯給台灣人看」、「讓世界看見台灣」；另有香港網友擔心，大量搶購及轉賣行為可能影響品牌未來對海外市場的供貨。不過，公告本身並未指明轉賣者的國籍，也沒有宣布全面禁止海外旅客購買商品，部分網友將問題歸咎於特定地區的說法，仍屬個人評論。

另一方面，也有網友提出不同觀點，認為轉賣問題並非台灣獨有，而是熱門商品供需失衡下常見的現象，不應將個別業者行為擴大至所有消費者。另有人指出，單靠發布公告未必能有效阻止轉賣，建議品牌考慮建立購買登記制度等管理措施。