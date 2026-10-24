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颱風天被關心「你那邊風雨大嗎」？他曝5字回應：全台標準答案

聯合新聞網／ 綜合報導
中颱薔琵來襲，不少民眾透過訊息關心親友當地的風雨狀況。示意圖／AI生成
中颱薔琵來襲，不少民眾透過訊息關心親友當地的風雨狀況。示意圖／AI生成

中颱薔琵來襲，不少民眾透過訊息關心親友當地的風雨狀況。一名網友分享，每當有人詢問「你那邊颱風大嗎？」得到的答案往往都是這5個字，貼文曝光後，引起廣大網友共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當你問一個台灣人「你那邊颱風大嗎？」，許多人都會回應「一陣一陣的」。短短幾個字精準描述颱風天忽大忽小、時強時弱的天氣變化。

貼文一出後，不少網友都笑稱「好像只能有這個答案」、「好好笑還真的是，搜尋對話發現一大堆」、「不管在台灣哪個角落都是一陣一陣的」、「真的就一陣一陣的啊」、「這是真的」、「不管回答風大雨大、風小雨小，都可以用一陣一陣來解」、「真的欸，我也會這樣說哈哈哈」。

此外，也有網友回應「到底哪個颱風不是一陣一陣的」、「他真的風一下子吹一下子停，一陣一陣很合理」、「難怪外國人覺得中文很難」。

本站曾報導，根據中央氣象署最新資料顯示，薔琵颱風過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，目前中心在宜蘭東北東方海面，向北轉東北移動，彰化以南已脫離其暴風圈，對台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東仍構成威脅，未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。

至於明（25）日是否達到停班停課標準？根據中央氣象署上午10時的風雨預測，沒有縣市達標。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

薔琵颱風 台灣人 颱風

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