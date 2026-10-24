超暖！她保溫瓶沒蓋好包包全濕 陌生人掏「天使百寶袋」神救援

一名女網友分享，自己因為保溫瓶沒蓋好，導致飲料灑出，正手忙腳亂清理時，一名年輕女生主動上前詢問是否需要幫忙，不僅拿出塑膠袋讓她裝濕掉的物品，還掏出洗臉巾協助擦拭，貼心舉動讓她相當感動，直呼對方根本是隨身攜帶「天使百寶袋」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，當時她原本準備去廁所補妝，卻發現保溫瓶沒蓋緊，導致包包裡的物品幾乎全被弄濕。就在她忙著找衛生紙擦拭時，一名年輕女生輕聲詢問是否需要協助，也立刻拿出塑膠袋，還提供洗臉巾，說這樣擦拭會更快乾，最後不忘確認是否還有其他需要。

這名女網友進一步說明，後來聊天才得知，對方習慣在包包裡準備各種用品，希望遇到有人需要幫忙時能立即伸出援手，讓她感動直呼「我真的要大聲讚美台灣女生！」，雖然只是生活中的小事，卻讓她深深記在心裡，也希望這份善意能繼續傳遞下去。

貼文一出後，多數網友都大讚，紛紛表示「這就是把愛傳下去的感覺，好棒」、「希望這種善意可以一直傳下去」、「幫助別人心情會變超好」、「在包包放洗臉巾的，真的是天使」、「善的循環！看完心跟著暖起來，大家一起努力」、「看了嘴角上揚！真是天使女孩」、「真的是小天使化身！感覺是個很有福氣的一天」、「好棒，請繼續讓愛流動出去吧」。

事實上，台灣人熱心助人的日常，意外就像遊戲《動物森友會》中的居民互動般可愛！本站曾報導，一名女網友分享，近期在等紅燈時，發現前方騎士的水壺不慎掉落，隨即彎腰撿起，沒想到另一名戴眼鏡的騎士也默契伸手接應，將水壺一路傳回失主手中，3人全程幾乎沒有交談，短短10秒就完成一場「水壺接力」，溫馨畫面吸引超過9000人按讚分享。

對此，不少網友都表示「台灣人的默契，哪需要透過言語」、「妳描述的好寫實喔，台灣的人越來越溫暖了」、「整場沒有人講話，但大家都知道自己是哪一棒」、「還有看過前面的機車掉了東西，後面的機車騎士單手撈起，5秒送達！」、「眼鏡男喜提助攻＋1」、「一棒接一棒，大家都好棒」。