她今年赴日追星「4次颱風、2次暴雨」！網友齊敲碗：求2027行事曆
出國追星卻屢屢遇上颱風，讓人忍不住懷疑是不是運氣太差！一名網友分享，今年已經5度前往日本，沒想到其中3趟遇上颱風，另外2趟也分別碰上降雨與暴雨，不僅活動被迫取消，連行程都受到影響。原本打算趁著光復節連假第6度赴日，沒想到又碰上強烈颱風薔琵，原訂10月24日搭乘的航班甚至已經取消，讓他相當無奈。
這名網友在社群平台「Threads」整理今年5次赴日追星的經歷，透露6月底首次出發時，遇上強颱米克拉，原定活動直接取消；7月中旬第二次赴日，又受到中颱巴威影響，只能重新購買機票調整行程。8月初第三次出發，雖然去程避開白海豚颱風，回國時卻碰上影響成田機場的颱風；8月底第四次赴日則一路遇雨，9月初第五次出發時，更因氣流帶來的暴雨，導致原定參加的兩天戶外演出全數取消。
這名網友進一步說明，這次為了不讓旅程再次泡湯，她緊急改買10月23日早上的機票，10月24日的機票直接no show，感嘆「我9月底就有想過10月颱風的可能性，只是沒有想到心想事成」。
貼文一出後，不少網友都表示「你以後買好機票，記得上來跟大家說一下」、「不好意思，請問您2027年的行事曆出來了嗎？」、「請問你下次去日本是什麼時候」、「下次去日本可以先通知我嗎」、「請問您12月有出國的計劃嗎」、「颱風直接轉頭追著你跑...嚇哭了」、「我有參加一個一千多人的日旅社群，不知道你有沒有興趣加入，那裡真的很需要你」。
薔琵颱風來襲，不少航班面臨取消或延誤，旅客該如何應對？本站曾報導，臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」分享，若遇到颱風導致航班異動，旅客可依照6個步驟處理，包括確認航空公司退改方案、聯繫原購票單位、通知飯店及保存相關證明等，避免臨時手忙腳亂。
1、先看航空公司怎麼安排
2、決定要繼續飛，還是取消這趟行程
3、在哪裡購票，就先找誰處理
4、去程處理完，回程也要一起確認
5、飯店、機場接送、一日遊，也要趕快聯絡
6、證明、收據、對話紀錄，全部留好
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