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煮麵放一根筷子就不怕溢鍋？網友意見兩極 一票人直言這1招最實用

聯合新聞網／ 綜合報導
網傳煮麵時在鍋子上放一根筷子，就能避免水溢出來，但不少人不相信，認為直接關小火比較快。 圖／AI生成
網傳煮麵時在鍋子上放一根筷子，就能避免水溢出來，但不少人不相信，認為直接關小火比較快。 圖／AI生成

料理不見得每個人都會，但煮麵卻是多數人都做過的事，不過煮麵時若沒有注意爐火，可能容易讓鍋子裡的水滾到溢出來。日式煎餃店「隱藏餃色」在Threads分享嘗試用一根筷子，讓滾沸的水不會溢出來，貼文一出有人信也有人不信，而家事達人也分享不會讓滾水溢出的小方法。

「隱藏餃色」分享實驗結果，並且寫道「聽說放一支筷子水就不會滾出來，真假啦？」從影片中看到鍋子裡正煮著麵條，而水也不斷沸騰狂冒泡，甚至往上竄，這時將一支筷子放在鍋子上，沒想到鍋子裡的水竟然沒有溢出來，彷彿神奇的魔法讓人看了嘖嘖稱奇。

貼文引起熱議，不少網友還分享各種撇步，「要放木頭的，原理有點類似啤酒裡面放竹筷子可以快速消泡泡」、「我爸都是放湯匙，之前好像有看到一篇科學文講原因，我很懶都直接倒一點冷水」、「通常我習慣倒兩滴香油，不然加一點冷水也行」、「用鍋底是圓弧形的鍋子煮，全大火完全不會沸騰出來」、「我都在快出來的時候往裡面吹一口氣，然後再弄點水」。

但也有人不相信放一根筷子就能防止滾水溢出來，甚至還有網友直言把火關小一點才實在。對此「隱藏餃色」小編表示只是想試試看「聽說」到底是真還是假，平常根本不會這麼「搞剛（費工）」。看到網路上不少人建議各種方法，自己也覺得把火轉小才是最實際、最快速、最安全的方式。

對於煮麵時如何防止水滾溢出，《聯合新聞網》就曾報導，家事達人陳映如分享了一個簡單小技巧，當水煮到大滾時，先加入一小匙奶油或少量沙拉油，再放入麵條，就能有效預防煮麵水溢出。陳映如解釋，原理是油會浮在水面，改變水的表面張力，讓煮麵水即使大滾，也不容易溢出。

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