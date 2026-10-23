快訊

不斷更新／薔琵來襲…澎湖、高雄等6縣市明上班課 各地颱風假資訊一覽

薔琵狂風猛吹…路樹倒下命中小貨車 當場解體失控衝撞民宅

傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

聽新聞
0:00 / 0:00

「國際賞同事巴掌日」遇颱風假 網笑：薔琵拯救全台同事應頒和平獎

聯合新聞網／ 綜合報導
網友笑稱薔琵颱風假恰是非正式節日「國際賞同事巴掌日」，拯救了全台同事。示意圖／ingimage
網友笑稱薔琵颱風假恰是非正式節日「國際賞同事巴掌日」，拯救了全台同事。示意圖／ingimage

中颱薔琵襲台，今（23）日除金門縣外，全國21縣市皆停班停課。Threads網友發文表示，今天是「國際賞同事巴掌日」，另一名網友則笑稱，「謝謝薔琵，讓全台同事得以在這個節日倖存」，意外讓颱風成了職場和平的大功臣。

原PO以「冷知識：今天是『國際賞同事巴掌日』」發文，吸引不少網友接力留言。有網友開玩笑表示，「還好今天颱風假」、「同事被颱風拯救」，也有人笑稱：「可惡，放颱風假，賞不到同事巴掌了！」甚至有人感謝颱風「薔琵」，讓全台同事得以在這個特別的日子裡平安倖存。有網友甚至形容，當天瞬間變成「世界和平日」，還開玩笑說颱風薔琵應該被頒諾貝爾和平獎。

網友也跟著發文調侃，原本可能發生的職場衝突，因為颱風假而暫時解除危機。有人笑稱看到店長們正在揮「貓拳」，也有人打趣表示，同事既然今天沒打到，明天還可以再打，立刻被提醒「不建議這樣做，會被告」，讓網友笑翻。

除了賞巴掌的玩笑，也有人提出更和平的替代方案，建議將「巴掌日」改成「零食日」，改送同事一顆糖，既不傷感情，隔天還能繼續一起吃下午茶。另有網友直言，比起同事，更想「賞」客人巴掌，也意外引起不少人的共鳴。

所謂「國際賞同事巴掌日」並非正式節日，是網路流傳的趣味迷因節日「國際賞你煩人同事巴掌日」（National Slap Your Coworker Day）。藉用誇張、荒謬的方式，調侃職場中令人忍無可忍的情境；所謂「賞巴掌」也僅是黑色幽默，並非鼓勵現實中真的動手。現實中若真的動手打人，仍可能會涉及傷害罪或公然侮辱罪。

颱風假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

許榮哲還原踢桌事件 認了忽略學生心理壓力：會繼續熱血下去

摩斯漢堡用二度就業女性店員 網誇親切：像傳統市場賣水果的老闆娘

火鍋店加點高麗菜30元僅2片 店家回覆颱風菜價引論戰「價格天花板」

台南車站「素人音樂廳」惹哭網友 網懷念許文龍：他一定去聽琴聲

相關新聞

「國際賞同事巴掌日」遇颱風假 網笑：薔琵拯救全台同事應頒和平獎

中颱薔琵襲台，今（23）日除金門縣外，全國21縣市皆停班停課。Threads網友發文表示，今天是「國際賞同事巴掌日」，另一名網友則笑稱，「謝謝薔琵，讓全台同事得以在這個節日倖存」，意外讓颱風成了職場和平的大功臣。

煮麵放一根筷子就不怕溢鍋？網友意見兩極 一票人直言這1招最實用

料理不見得每個人都會，但煮麵卻是多數人都做過的事，不過煮麵時若沒有注意爐火，可能容易讓鍋子裡的水滾到溢出來。日式煎餃店「隱藏餃色」在Threads分享嘗試用一根筷子，讓滾沸的水不會溢出來，貼文一出有人信也有人不信，而家事達人也分享不會讓滾水溢出的小方法。

台南車站「素人音樂廳」惹哭網友 網懷念許文龍：他一定去聽琴聲

台南車站公共鋼琴近日吸引大批民眾前往輪番演奏，悠揚琴聲為車站增添濃厚藝文氣息。不只鋼琴，在調音師現身後，不少民眾持二胡、小提琴等樂器，前來與鋼琴合奏。這般「素人音樂廳」的熱潮景象，讓不少網友在Threads憶起奇美實業創辦人許文龍，認為他如果還在世，現在一定也很想前往台南車站聽現場演奏的琴聲。

他怨年輕人餐後愛把1名詞掛嘴邊 一票人點頭：聽了就很躁

許多人都有吃飽飯後就昏昏欲睡的情況，這種情形更被稱為「暈碳」，不過卻有人對這樣的稱呼嗤之以鼻。有一名網友不滿太常聽到這個名詞，更不解到底從何時開始冒出「暈碳」這樣的說法。對此不少人也很認同，醫師更解釋醫學上不存在「暈碳」說法。

高手在民間！學生用10元硬幣堆疊 神還原「陶朱隱園」外觀

台北信義區知名豪宅「陶朱隱園」造價高達350億元，特殊的螺旋外觀令人印象深刻。近日，一名學生竟利用40多枚硬幣，徒手堆疊出迷你版陶朱隱園，精巧結構與驚人平衡感讓網友看傻眼，貼文吸引超過81萬人次瀏覽，紛紛大讚「幾十塊就讓人看到了才華」。

沒修補更好！水泥地見「可愛印記」 日網友：這就是一直來台的原因

台灣街頭的小細節，也能成為吸引外國人造訪的理由。一名喜歡台灣的日本網友近日在社群平台Threads分享一張照片，只見人行道的水泥地上，留下幾枚清晰可愛的狗狗腳印...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。