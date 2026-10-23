「國際賞同事巴掌日」遇颱風假 網笑：薔琵拯救全台同事應頒和平獎

中颱薔琵襲台，今（23）日除金門縣外，全國21縣市皆停班停課。Threads網友發文表示，今天是「國際賞同事巴掌日」，另一名網友則笑稱，「謝謝薔琵，讓全台同事得以在這個節日倖存」，意外讓颱風成了職場和平的大功臣。

原PO以「冷知識：今天是『國際賞同事巴掌日』」發文，吸引不少網友接力留言。有網友開玩笑表示，「還好今天颱風假」、「同事被颱風拯救」，也有人笑稱：「可惡，放颱風假，賞不到同事巴掌了！」甚至有人感謝颱風「薔琵」，讓全台同事得以在這個特別的日子裡平安倖存。有網友甚至形容，當天瞬間變成「世界和平日」，還開玩笑說颱風薔琵應該被頒諾貝爾和平獎。

網友也跟著發文調侃，原本可能發生的職場衝突，因為颱風假而暫時解除危機。有人笑稱看到店長們正在揮「貓拳」，也有人打趣表示，同事既然今天沒打到，明天還可以再打，立刻被提醒「不建議這樣做，會被告」，讓網友笑翻。

除了賞巴掌的玩笑，也有人提出更和平的替代方案，建議將「巴掌日」改成「零食日」，改送同事一顆糖，既不傷感情，隔天還能繼續一起吃下午茶。另有網友直言，比起同事，更想「賞」客人巴掌，也意外引起不少人的共鳴。

所謂「國際賞同事巴掌日」並非正式節日，是網路流傳的趣味迷因節日「國際賞你煩人同事巴掌日」（National Slap Your Coworker Day）。藉用誇張、荒謬的方式，調侃職場中令人忍無可忍的情境；所謂「賞巴掌」也僅是黑色幽默，並非鼓勵現實中真的動手。現實中若真的動手打人，仍可能會涉及傷害罪或公然侮辱罪。