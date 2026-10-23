他怨年輕人餐後愛把1名詞掛嘴邊 一票人點頭：聽了就很躁

許多人都有吃飽飯後就昏昏欲睡的情況，這種情形更被稱為「暈碳」，不過卻有人對這樣的稱呼嗤之以鼻。有一名網友不滿太常聽到這個名詞，更不解到底從何時開始冒出「暈碳」這樣的說法。對此不少人也很認同，醫師更解釋醫學上不存在「暈碳」說法。

這名網友在Dcard發文，表示很討厭整天把「暈碳」掛在嘴邊的人，他說這些人每吃完一餐，就開始說自己暈碳暈碳的，讓他聽了覺得超煩。原PO說印象中以前沒有聽過這個詞彙，也不知道是從什麼時候開始出現的，貼文一出也引起不少討論。

不少人也覺得太常聽到很煩，「以前的人吃飽想睡都不會到處跟大家說，現在一堆人整天把暈碳掛在嘴邊，搞得好像什麼時尚單品一樣」、「不就是飽睏？」、「真的聽的有夠躁，偶爾還好，每天吃完一餐就跟我說暈碳真的很躁」、「完全同意，跟MBTI一樣，不是不能講，但不要一直整天把這個當藉口」、「就跟氾濫的『情緒價值』一樣」。

還有網友表示醫學上根本沒這種說法，「就以訛傳訛，一些醫師都解釋了沒有暈碳這種事，吃飽想睡就是正常的生理反應而已」、「我也覺得這個詞超煩，蒼藍鴿也證實根本就不存在暈碳這個詞，吃飽想睡本來就是正常的生理現象」。

《聯合新聞網》曾報導，知名YouTuber醫師蒼藍鴿（吳其穎）表示，醫學上其實根本不存在「暈碳」這種說法，真正的名稱是「Postprandial Somnolence」，也就是餐後嗜睡（俗稱food coma）。他指出，很多人把飯後昏沉怪罪給碳水化合物，但其實不論高碳飲食還是低碳飲食，只要吃飽了，本來就容易想睡。

醫師陳君琳也曾指出，醫學上稱為「餐後嗜睡」或「餐後倦怠」，除了高升糖食物容易讓血糖快速波動外，整體熱量攝取過高，同樣會讓人更容易昏沉。