台南車站「素人音樂廳」惹哭網友 網懷念許文龍：他一定去聽琴聲

台南車站公共鋼琴近日吸引大批民眾前往輪番演奏，悠揚琴聲為車站增添濃厚藝文氣息。不只鋼琴，在調音師現身後，不少民眾持二胡、小提琴等樂器，前來與鋼琴合奏。這般「素人音樂廳」的熱潮景象，讓不少網友在Threads憶起奇美實業創辦人許文龍，認為他如果還在世，現在一定也很想前往台南車站聽現場演奏的琴聲。

另一名網友則以AI製圖將許文龍持二胡與鋼琴演奏的身影合成入素人彈琴現場，附文並稱：「歐吉桑應該會開心伴奏吧！」

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，紛紛留言表示：「差點哭出來！台南美學的偉大推手」、「懷念許文龍，很令人尊敬的老大人！」、「老大人是台語，他會很喜歡」。

另有網友在留言區接龍曝光一AI製圖，畫面中不少民眾持各式樂器來到台南車站，有網友見圖留言道：「許董心中的台南願景，您幫他實現了」，網友也將車站琴聲視為他所重視的藝術理念持續的象徵，留言表示：「您種下的種子萌芽了」。

不少網友留言懷念許文龍對台南藝術文化的付出，感嘆他留下的影響至今仍持續發酵。也有人提到台南奇美博物館，感謝他創辦讓大眾有機會親近藝術的博物館。另有網友分享，自己近期造訪奇美博物館時，也曾想起這位創辦人，如今看到台南車站公共鋼琴的畫面，更是忍不住落淚。

有網友認為，許文龍若看到民眾在車站自由彈琴，肯定會感到欣慰，甚至有人想像，他可能還會加碼免費提供提琴等樂器，或進一步直接邀請樂團到車站定期演出，讓公共空間成為充滿音樂的舞台。