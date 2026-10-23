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台南車站「素人音樂廳」惹哭網友 網懷念許文龍：他一定去聽琴聲

聯合新聞網／ 綜合報導
已逝奇美創辦人許文龍過去曾向前總統馬英九介紹價值連城的世界名琴。聯合報系資料照
已逝奇美創辦人許文龍過去曾向前總統馬英九介紹價值連城的世界名琴。聯合報系資料照

台南車站公共鋼琴近日吸引大批民眾前往輪番演奏，悠揚琴聲為車站增添濃厚藝文氣息。不只鋼琴，在調音師現身後，不少民眾持二胡、小提琴等樂器，前來與鋼琴合奏。這般「素人音樂廳」的熱潮景象，讓不少網友在Threads憶起奇美實業創辦人許文龍，認為他如果還在世，現在一定也很想前往台南車站聽現場演奏的琴聲。

另一名網友則以AI製圖將許文龍持二胡與鋼琴演奏的身影合成入素人彈琴現場，附文並稱：「歐吉桑應該會開心伴奏吧！」

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，紛紛留言表示：「差點哭出來！台南美學的偉大推手」、「懷念許文龍，很令人尊敬的老大人！」、「老大人是台語，他會很喜歡」。

另有網友在留言區接龍曝光一AI製圖，畫面中不少民眾持各式樂器來到台南車站，有網友見圖留言道：「許董心中的台南願景，您幫他實現了」，網友也將車站琴聲視為他所重視的藝術理念持續的象徵，留言表示：「您種下的種子萌芽了」。

不少網友留言懷念許文龍對台南藝術文化的付出，感嘆他留下的影響至今仍持續發酵。也有人提到台南奇美博物館，感謝他創辦讓大眾有機會親近藝術的博物館。另有網友分享，自己近期造訪奇美博物館時，也曾想起這位創辦人，如今看到台南車站公共鋼琴的畫面，更是忍不住落淚。

有網友認為，許文龍若看到民眾在車站自由彈琴，肯定會感到欣慰，甚至有人想像，他可能還會加碼免費提供提琴等樂器，或進一步直接邀請樂團到車站定期演出，讓公共空間成為充滿音樂的舞台。

許文龍 音樂 台南 小提琴 車站

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