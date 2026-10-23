高手在民間！學生用10元硬幣堆疊 神還原「陶朱隱園」外觀

台北信義區知名豪宅「陶朱隱園」造價高達350億元，特殊的螺旋外觀令人印象深刻。近日，一名學生竟利用40多枚硬幣，徒手堆疊出迷你版陶朱隱園，精巧結構與驚人平衡感讓網友看傻眼，貼文吸引超過81萬人次瀏覽，紛紛大讚「幾十塊就讓人看到了才華」。

原PO在社群平台Threads分享自己的作品，只見一枚枚硬幣層層堆疊，巧妙呈現出陶朱隱園標誌性的旋轉造型，從不同角度觀看，都能看出建築逐層扭轉的特色。他還特別拍攝環繞影片，完整展示這座「硬幣版陶朱隱園」，讓不少網友驚嘆，沒想到平時隨手可見的零錢，也能變成如此精緻的建築模型。

一名網友用40多枚硬幣疊出豪宅「陶朱隱園」，讓許多人看了極為讚賞。 圖@jackson._.99101授權

照片一出隨即引發眾多網友的驚嘆，「不用一億就可以辦到」、「共同點的確都是錢堆出來的沒錯」、「有沒有可能陶朱隱園的建築設計師就是從玩硬幣開始有靈感？」、「買不起房，我的砸摳（10元）至少蓋得起」、「疊起來蠻好看」、「蓋成我住不起的模樣」、「好驚人的財力，你離陶朱隱園只差『億』點點了」。

還有網友好奇如何讓硬幣維持平衡，原PO也大方公開搭建祕訣，「兩個硬幣中間壓一個硬幣，讓重心留在中間這樣就不會倒」，也讓其他人大讚可以考慮建築相關科系，「這就有點厲害了，可以考慮建築系」、「未來有考慮建築系嗎？」、「你去讀土木工程一定很有未來」。

根據公開資料，陶朱隱園位於台北市信義計畫區，由法國建築師文森卡利博（Vincent Callebaut）設計，建築規劃為地上21層、地下4層，每層樓向上旋轉4.5度，形成獨特的螺旋外觀，也因此被民眾暱稱為「信義哥吉拉」，成為當地知名地標。