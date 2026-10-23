沒修補更好！水泥地見「可愛印記」 日網友：這就是一直來台的原因

台灣街頭的小細節，也能成為吸引外國人造訪的理由。一名喜歡台灣的日本網友近日在社群平台Threads分享一張照片，只見人行道的水泥地上，留下幾枚清晰可愛的狗狗腳印，他寫下：「這個不修補，就是我一直想來台灣的原因。」

照片中，灰色水泥地面上印著數枚狗狗腳印，旁邊則是排水溝蓋與不同材質的地磚。這些看似施工時意外留下的痕跡，沒有被刻意抹去，反而成為地面的一部分。

貼文底下，網友紛紛分享自己遇過的可愛印記。有人笑稱這是「台灣狗狗地板戳章」，也有人形容這些腳印是「動物版的星光大道」。還有網友表示，曾在超商屋簷看到「小鳥版本」的印記。另有網友提到，曾在高雄附近漁港看過狗狗腳印，而且「有凸有凹」非常可愛，引發大家討論腳印形成的原因。

有網友從施工角度解釋，留下完整腳印其實很講究時機，「一定要等表面凝結的初凝階段，腳印才會完整。」

而這些印記帶來的感動，不只在於可愛，更藏著許多與毛孩相處的回憶。一名網友分享：「我們家的狗小時候也很常做這種事，至今那個腳印還在，狗不在了。」另一人也感性說道，家中過世多年的老狗，曾意外在重新鋪設的地面留下腳印，如今仍是家人懷念牠的重要紀念。

除了意外留下的腳印，也有餐廳業者分享自己刻意保存店狗足跡的故事。業者表示，當時店面準備重新鋪設水泥，突然靈機一動，決定趁此難得機會，留下店狗的真實腳印，反而形成一種特色。

許多台灣網友也為這些印記留下自己的註解，「生活留下的可愛痕跡」、「走在路上的小驚喜」、「這些腳印保存上萬年後會變成珍貴的化石」。