員旅假日去宜蘭、住雙人房還得自付2千 她怒：花錢加班社交

公司員工旅遊原本是犒賞員工、放鬆身心的福利，但近日有一名女網友抱怨，男友公司規劃宜蘭兩天一夜員工旅遊，不僅安排在假日，員工入住雙人房還得自費近2000元，眷屬費用更高達近6000元。貼文曝光後引發熱議，不少網友直呼，這根本是「花錢去跟主管社交」。

原PO日前在Dcard發文表示，男友公司有福委，員工每個月也都有繳交福利金，但這次員工旅遊並未全額補助，入住雙人房仍須自行負擔近2000元，若選擇不參加，已繳交的福利金也不會退還，讓她相當傻眼。

原PO認為，平時上班已經天天與主管、同事相處，難得放假還得一起出遊，不僅無法真正休息，還可能需要顧慮主管心情、注意說話方式，感覺就像「假日還在上班」。此外，眷屬若要參加，每人竟要自費近6000元，讓她質疑，這個價格不如自行安排旅遊，不但行程更自由，也未必會花得比較多。

她透露，男友也陷入兩難，不參加怕浪費福利，參加又得額外貼錢、犧牲假日與主管培養感情，忍不住詢問：「到底是我們太挑剔，還是現在公司的員旅都長這樣？」

貼文也讓不少人對於公司的做法看不下去，「什麼公司，要也平日去，挑假日很靠杯，還要自己出錢蠻蝦（瞎）的」、「6000寧願獨旅自由行還比較開心」、「我寧願自己找朋友去宜蘭，時間跟景點都能自己決定，也不用擔心跟主管出去還要顧形象」、「每月繳福利金還得假日自費，這真的很像自己揪團欸」、「我前公司也是假日去宜蘭兩天一夜，眷屬自費一人5500，小孩只要滿三歲也是5200還5500的樣子，有夠坑」；還有人認為，既然是公司福利，就應該清楚說明補助內容與費用用途。

不過，也有網友認為重點在於行程與住宿是否值得。有人分享，前公司曾安排北投加賀屋、桃園大溪威斯汀等飯店，即使眷屬需要補差價，仍覺得相當划算；也有人大讚公司每次安排的飯店都很好，很多都是平常捨不得花錢去住的四、五星級飯店，而且早晚餐都是吃飯店buffet。