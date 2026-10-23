賭颱風假驚奇「逆轉勝」！連鎖店嗨送1900隻烤雞：祈求全台平安

薔琵颱風來襲，今（23日）21縣市停班停課，連鎖餐飲品牌「烤雞特攻隊」日前發起「颱風假預測」祭品文，預測台灣本島19縣市都放颱風假，只要哪個縣市沒有放假，就請該縣市吃100隻烤雞。原本台東縣府宣布正常上班上課，僅綠島、蘭嶼放颱風假，讓業者一度以為要擇期至台東送出烤雞，沒想到今早縣長饒慶鈴臨時宣布全縣停班停課，劇情大反轉，業者也隨即在上午發文嗨喊「逆轉勝」，並豪氣宣布狂送本島19縣市共1,900隻烤雞。

「烤雞特攻隊」的颱風假賭局並非首次登場。去年鳳凰颱風來襲期間，該品牌便首度發起預測活動，只要哪個縣市沒有放颱風假，他們就送該縣市烤雞。當時因南投縣與台東縣均維持正常上班課，業者便於同年11月親自前往兩地發送免費烤雞，言出必行的作風掀起不少話題。

今年薔琵颱風逼近，業者再次發起挑戰，在官方粉專提醒民眾做好防颱準備的同時，賭「台灣本島19個縣市這次都會放颱風假，只要有哪個縣市沒放，我就該縣市請吃100隻烤雞」。昨晚台東宣布照常上班上課後，業者發文自嘲雪恥失敗，並喊話「台東！我不會甘心的，我一定會找機會贏過你」，不少期待翻盤的民眾則留言卡位等吃雞。

隨著今晨風雨增強，台東縣也急轉彎，臨時宣布停班停課，賭局瞬間迎來戲劇化轉折。對此，業者於今日上午10點火速更新貼文，難掩興奮地直呼：「翻盤！翻盤！逆轉勝！加碼！終於讓我們拚過了，超扯超扯超扯！」業者更直接霸氣宣布擴大慶祝規模：「參與本次的本島19個縣市，每個縣市都請100隻（烤雞），一共1900隻！」業者表示，希望將逆轉勝的快樂分享給大家，祝福所有人面臨瓶頸時都能順利翻盤，同時也藉由這1900隻烤雞向老天祈求颱風風雨平息、全台平安度過。至於詳細發送時間與地點，將在安排好後於官方粉專公告。