太反差！颱風「薔琵」名字竟是玉蘭花 網笑：希望它溫柔一點

每當有颱風形成時，民眾關心的除了會不會侵襲台灣、有沒有機會放颱風假以外，也好奇颱風如何命名以及名字所代表的意思。有網友發文表示，這次侵台的薔琵颱風，「薔琵」其實就是大家耳熟能詳的「玉蘭花」，不少人笑說名字很溫柔，但颱風反差太大。

原PO在Threads發文分享冷知識，他說「薔琵（Champi）」一詞是由寮國提供，也就是台灣人熟知的「玉蘭花」，是寮國南部區域最受歡迎的民俗植物。原PO解釋，玉蘭花當時是最先被稱為「Champa」的花，16世紀時引進雞蛋花，比玉蘭花更受歡迎，逐漸取而代之成為民眾日常生活中常用的花卉，更把「Champa」這個名字搶了過來，最後雞蛋花成為寮國國花。

如今雞蛋花叫做「Dok Champa（ດອກຈຳປາ）」，玉蘭花是「Dok Champi（ດອກຈຳປີ）」，因此這次的薔琵颱風是由寮國命名，國際命名「Champi」。

貼文一出也讓許多網友直呼長知識，「原來薔琵是玉蘭花，名字這麼香，颱風卻這麼來勢洶洶，反差也太大了」、「這個颱風一包一百，OK」、「玉蘭花是大魔王，大概會暈車的人都知道」、「原來是玉蘭花，學到新知識了」、「哇喔！好優雅的名字」、「希望這玉蘭花溫柔點，大家多小心」。

作家王文靜也在臉書解釋颱風命名的由來，她說聯合國颱風委員會有個「颱風名冊」，由西北太平洋14個成員國和地區（柬埔寨、中國大陸、北韓、香港、日本、寮國、澳門、馬來西亞、米克羅尼西亞、菲律賓、南韓、泰國、美國、越南）各提供10個，共計140個名字，名稱從動物、植物、星象、地名到神話人物都有。從2000年起，西北太平洋生成的颱風，依此名冊輪流套用，並由日本氣象廳統一發布。