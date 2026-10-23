薔琵颱風假掀討論 網友笑喊「10月試辦周休三日」：11月才是真正考驗

薔琵颱風逼近台灣，今（23）日除了金門縣正常上班上課以外，全國21縣市放颱風假。一名網友近日發現，從9月底以來到10月接連迎來多個假期，若再加上颱風假，整個月的上班節奏彷彿提前體驗周休三日，因此忍不住發文詢問：「勞動部真的不考慮一下改善社畜的作息嗎？」貼文曝光後引發熱烈討論，不少人認同周休三日的可行性，也有人笑稱，10月過得越快樂，11月就會越痛苦。

原PO在社群平台Threads發文表示，近期假期相當密集，從9月底的教師節連假，再到國慶日3天連假，而如今因薔琵颱風宣布停班停課，10月的工作與休息安排就更接近周休三日的節奏。他也藉此提出疑問，既然短期內民眾已經體驗到多個連續假期，勞動部是否應考慮調整勞工的工作與休息安排。

貼文引起網友共鳴，紛紛留言表示，「10月整個月像在試辦周休三日」、「10月都這樣過了，也過得好好的啊，那改成周休三日是有什麼問題？」、「周休三日對工作真的沒什麼影響，拜託周休三日常態化，不然台灣長假少還周休短，根本很難休息到」、「發現周休三日根本也不會影響工作進度」、「周休三日可以有感提升國民幸福度」。

還有人建議其他方式，「其實也不一定要周休三日，周休2.5日也不錯」、「除了周休三日，改成一天工作6小時也行呀」、「有人說周休2.5天也不錯，我覺得與其星期五還要上半天班，還不如隔周休3天會比較好」、「或者隔周休三日我也可以接受」。

不過，也有網友指出隨著密集假期告一段落，上班族11月勢必得重新適應較規律的工作節奏，讓不少人提前感到壓力，忍不住哀號「11月比死還難受」、「10月多快樂，11月就有多痛苦」、「11月要到了，很痛苦」、「我已經無法想像我11月要怎麼活下去了」。

之前《聯合新聞網》也曾報導過有網友看到從教師節到國慶日、光復節，10月三連休的次數比其他月份多，但一到11月就恢復正常的上班和休假頻率，讓許多人不想去面對和接受，直呼「接下來每周都要上5天班到12月」超痛苦。