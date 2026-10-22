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台南車站公共鋼琴爆紅！調音師也現身 網笑：台南人98%都會彈琴？

聯合新聞網／ 綜合報導
新台南車站外觀。記者劉學聖／攝影
新台南車站外觀。記者劉學聖／攝影

台南車站公共鋼琴近日成為社群熱門話題，不少民眾前往新世代台南車站時，驚喜發現站內設置公共鋼琴，吸引大人、小孩輪番上陣，演奏曲目從經典歌曲到動漫神曲都有，讓車站增添濃厚的藝文氣息。隨著使用人數增加，也有網友注意到鋼琴似乎需要調音，在社群平台敲碗呼籲專業人士協助，沒想到隔天就有調音師現身，讓網友開心直呼：「大家期待的調音師來了！」

有網友發文分享，台南車站的公共鋼琴前一天才引起不少人討論，大家紛紛留言希望鋼琴能夠調音，沒想到隔天就看到調音師到場處理，讓公共鋼琴得以繼續提供民眾演奏。貼文曝光後，原PO興奮表示，台南車站音樂廳可以繼續「開張」，也有網友留言稱讚效率高，認為有琴聲相伴的車站相當浪漫，展現台南濃厚的文化底蘊。

從網友分享的影片可見，台南車站的公共鋼琴吸引不同年齡層的民眾挑戰，有人演奏動漫歌曲《千本櫻》，挑戰快速音群，也有家長帶著孩子到車站體驗，由學琴未滿一年的孩子彈奏《火車快飛》，為新車站獻上祝福。另有民眾分享，在車站偶然聽見優美琴聲，直呼相當感動，認為公共鋼琴讓交通空間多了人文與音樂氛圍。

有趣的是，台南車站公共鋼琴爆紅後，網友還開玩笑稱「台南人均學過鋼琴」、「大家都是音樂家嗎？」、「高手在民間」，甚至引用網路上的幽默說法，笑稱台南有98%的市民都會彈琴，「台南火車站真的變成音樂廳了」。

鋼琴 台南 車站

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