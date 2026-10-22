悼河口湖命案死者…戰友曝「艾拉」生前救流浪動物、聲援鄭方形事件 籲別再揣測

日本河口湖台灣旅客死亡一案持續受到關注，與死者相識的社群團體「孩想陪你長大聯盟」今(22)日於臉書發文悼念，透露死者是團隊的「好戰友」，並呼籲外界不要再揣測其死因，也不要肉搜或散布其個人資訊，靜待司法調查。

該團體回憶，死者生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，為無家可歸的動物帶來希望；並曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲，貼文最後寫下：「艾拉，真的很高興認識妳。」

「孩想陪你長大聯盟」在貼文附圖，以「願祢被記住」為題，形容死者是一位正義、善良且富有同情心的人，不僅熱愛生命，總是勇敢面對生活的苦，也從不放棄對世界的愛。文中並稱她或許自己也不好過，仍選擇關心他人、守護弱小，希望用行動讓世界多一點溫暖。

「孩想陪你長大聯盟」寫道，希望她能在天上守護孩子，以及她最愛的貓貓狗狗。最後呼籲民眾不要再隨意揣測她的死亡，更希望能以尊重和祝福，讓她在愛與善意中被記住，並願其靈魂安息。

死者自介：只想當普通上班族與孩子的乾媽

死者生前在Threads自介寫道，自己「只追蹤好吃的」，並表示鄭方形事件結束後，希望大家可以取消追蹤。她也自稱是「鍾無艷附身的猛將」，強調自己沒有想紅，也不想追求流量，只希望當一名普普通通的社畜，以及孩子們的乾媽。

台南「鄭方形事件」

「鄭方形事件」曾引起社會關注，鄭男過去在社群平台指控台南某幼兒園園長涉嫌性侵幼童，並質疑主管機關包庇，相關指控經司法與行政調查後，檢方認定犯罪嫌疑不足，作出不起訴處分，後續聲請交付審判也遭法院駁回定讞。民事部分，法院認定鄭方形夫婦未經合理查證便散布不實言論，判決兩人敗訴，須連帶賠償20萬元，並要求刪除社群平台上共61篇不實貼文與影片。

台南地檢署最終於2026年9月11日，針對相關事件衍生的多項涉嫌犯罪行為，依加重誹謗、妨害秘密、違反個人資料保護法、恐嚇及竊盜等罪嫌提起公訴，該案共涉及8項犯罪事實。