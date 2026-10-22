河口湖命案飯店受害！台網友湧Google刷「勿住」 粉專籲：別波及無辜

日本河口湖發生台灣旅客命案後，沒想到案發的飯店也意外捲入網路輿論。旅遊業者「小魚兒・慢慢旅行」昨(21)日在臉書粉專發文，呼籲民眾不要因為命案就跑到飯店Google評論區留言，認為飯店業者同樣是無辜的，不應承受與案件無直接關聯的負面影響。貼文曝光後，引發不少網友共鳴，也有人感嘆，出國旅遊更應保持理性與同理心。

「小魚兒・慢慢旅行」表示，身為旅遊業工作者，看到河口湖命案新聞後，第一反應就是飯店相當無辜。她認為，民眾可以自行決定是否入住，也可以保有個人看法，但不應因為新聞事件，就跑到飯店Google評論區留言「提醒」自己或其他旅客。

她指出，飯店經營本來就不容易，沒有人希望遇上這類事件，如今卻出現大量與命案相關的評論，讓她難以理解這樣的行為。她呼籲大家做個有素質的旅人，不要讓無關的業者受到波及，更直言：「還沒到的冬天已經夠冷了，別再雪上加霜了！」

網友批評灌評論行為 建議改用手機備忘錄

該貼文引起網友熱議，紛紛留言表示：「飯店業者很無辜，然後台灣人還在評論注意，不會記在自己手機記事本(備忘錄)嗎？已經很丟臉了，還要更丟臉嗎？」、「那些去Google評論留言勿住的人超丟臉欸，幹嘛不自己在地圖上做記號」、「台灣人害慘人家」、「有些人檢討受害者總是很踴躍」。不少人認為，命案與飯店經營是兩回事，沒有必要公開在飯店評論區留下負面「提醒勿住」訊息。

有網友表示，飯店業者並非加害者，卻可能因大量留言而影響生意；也有人指出，若沒有實際入住或消費經驗，就不應隨意留下住宿評價，否則可能讓評論失去原本提供消費者參考的功能。

Threads也有網友提到，案發飯店本身是不錯的平價住宿選擇，過去也有旅客肯定其早餐、公共大浴場及住宿價格，認為不應因單一刑案，就將飯店整體貼上負面標籤。

不少網友呼應，「無辜的飯店，這間cp值很好」、「旅館很無辜，還好你不像某些人用評分留言的」，也有人表示：「沒有去過的地方，不能評論是常識。只能希望他們可以刪除，利用個人備注。」

除了飯店評論爭議，還有部分網友將焦點放在旅行團的安排與責任上。有人認為，領隊與旅行社不應直接為刑案負責；但也有另一派認為，負責出團的旅行社仍應出面說明行程安排與處理過程，以釐清外界疑問。