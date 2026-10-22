外送員逆向遭開單…計程車罵警「死要錢」！486先生：是為保護沒本錢犯錯的人

知名電商企業家「486先生」陳延昶近日在臉書分享一段搭乘計程車時的經歷，表示當時目睹一名外送員騎車逆向，恰巧遇上路口執勤的員警，當場遭攔下開單，沒想到計程車司機卻大罵警察「死要錢」，認為外送員工作辛苦，警方應該放他一馬。對此，陳延昶反問，難道只要生活辛苦，就可以違規逆向、闖紅燈嗎？他也藉此談到交通安全與基層生活壓力，直言「規矩不是用來為難窮人的，規矩是用來保護沒有本錢犯錯的人」。

陳延昶指出，自己過去也曾在路邊臨檢時，看過機車違規三貼、四貼，甚至載著孩子上路，遭警方依法開罰後，騎士激動抱怨自己沒錢買汽車，才只能騎機車。他坦言，能理解部分民眾面對經濟壓力的無奈，但警方依法執法，不只是開罰，更關乎道路安全，不能因為違規者生活辛苦，就忽略可能造成的危險。

他也回憶，民國84年跑業務時，曾有其他分公司的同仁因趕赴客戶約定時間，騎車搶黃燈，結果遭汽車撞上，造成多處骨折及內出血，傷勢相當嚴重。這段經歷讓他印象深刻，日後擔任主管時，也經常提醒同仁，寧可遲到、放棄案件，也不要為了搶快而冒險，因為一旦發生事故，不只個人受傷，家人也會跟著承受痛苦。

陳延昶認為，如今民生物價、房價與房租負擔沉重，中低收入及基層家庭的生活確實不容易，但也正因為經濟條件有限，更承受不起意外帶來的衝擊。他指出，有經濟能力的人即使因病休養數月，仍可能有足夠資產支撐生活；但對一般受薪家庭而言，一旦受傷、無法工作，收入中斷就可能讓家庭經濟陷入困境。

「一張罰單會讓人心痛一下，但一場意外，可能讓一個家庭好幾年都翻不了身。」陳延昶強調，交通規則並非為了刁難弱勢，而是為了降低事故風險，尤其對沒有太多經濟餘裕的人來說，更應謹慎面對每一次上路的選擇。他最後表示，小聰明的人可能因為成功闖過一次紅燈而沾沾自喜，但真正有智慧的人，會選擇停下來等紅燈，因為平安抵達，遠比搶快更重要。