日本藥妝店藏陷阱？台客遭狂推1商品竟噴萬元 林氏璧曝避雷法

日本一直是台灣人最愛的旅遊目的地之一，許多人赴日必逛藥妝店，大買保養品、藥膏等熱門商品。不過，近日卻有台灣旅客分享，自己在日本藥妝店遭店員熱情推銷，最後竟花了高達5萬多日圓（約新台幣1萬1869元），買下一款連自己都搞不清楚用途的商品，讓人看了滿頭問號。對此，日本旅遊達人林氏璧也特別提醒，赴日購物千萬別盲目相信店員推薦，尤其是不了解的產品，最好先查清楚用途與價格，甚至可以將商品照片交給AI協助辨識，以免花大錢買到不符合需求的東西。

林氏璧在臉書社團發文表示，近日在Threads看到一名女網友分享赴日購物經驗，透露自己日前到日本知名連鎖藥妝店「松本清」採買時，遇到店員熱情推銷一款商品，由於當下趕時間，便沒有仔細研究，直接放進購物籃一起結帳。沒想到，返台一周後翻看發票，才驚覺當時在松本清竟花了5萬8000日圓（約新台幣11869元），其中光是店員大力推薦的商品，偏偏她連買來究竟是做什麼用的都不清楚，只好上網發文求助，詢問其他網友這款商品的用途。

林氏璧進一步解釋，女網友買下的其實是近年相當熱門的「NMN」保健食品，不過市面上相關產品品質參差不齊，價格落差也相當大，建議民眾購買前務必多做功課、謹慎比較。他指出，該款商品為松本清自有品牌推出的「matsukiyo NMN50000」，每盒共有180粒，除了NMN成分外，還添加輔酶Q10、PQQ及麥角硫因（EGT）等複方成分。

至於這款保健品究竟值不值得買？林氏璧分析，松本清是日本具有一定知名度與信譽的大型連鎖藥妝品牌，因此旗下自有品牌的產品品質應有一定保障。不過，這款NMN保健品未稅售價高達新台幣1萬元，在日本市場中已屬於高價位商品，若消費者只是單純想補充NMN成分，其實還有其他價格更親民、CP值更高的選擇，不一定要花大錢購買。

林氏璧最後也提醒，赴日購物千萬別盲目聽信店員推銷，尤其是價格昂貴、自己又不了解的商品，更應先做好功課，以免花大錢卻買到不符合需求的東西。至於不少人關心的抗老效果，他強調，以目前的科學證據來看，NMN頂多只能扮演輔助角色，真正想要延緩老化，維持規律運動、充足睡眠、均衡飲食及愉快心情，才是長久維持健康的不二法門。