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為何鐵板燒一定有豆芽菜？ 內行曝3原因：很少出現綠色青菜

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇為何鐵板燒的「標配」是豆芽菜？有內行人解釋除了價格便宜以外，保存容易、供應穩定是關鍵原因。 圖／AI生成
網友好奇為何鐵板燒的「標配」是豆芽菜？有內行人解釋除了價格便宜以外，保存容易、供應穩定是關鍵原因。 圖／AI生成

不論是居家餐桌上或是餐廳、小吃店，豆芽菜是最常見的一道菜，就連到鐵板燒也可吃到滿滿的豆芽菜。有網友就好奇為何鐵板燒一定都會炒豆芽菜？貼文引起不少討論，多數人都認為除了便宜好保存供應穩定也是關鍵原因。

原PO在Threads發文表示，只要到鐵板燒用餐，就可以看到菜單上總是會有豆芽菜，讓他好奇又不解為何鐵板燒的標配是豆芽菜？有內行人解釋因為豆芽菜價格便宜，而且也比較容易保存，料理起來快熟、不容易變黃，「鐵板燒很少出現綠色青菜，最多就是娃娃菜或高麗菜」。

還有網友表示豆芽菜用鐵板去炒，吃起來口感很爽脆，而且和其他菜類相比也比較穩定，遇到颱風天還是可以繼續供應，因此就成為鐵板燒的標準配菜。

不少網友因為不喜歡豆芽菜，因此去吃鐵板燒時會事先告知店家，並請店家更換成高麗菜；甚至還有人透露可以帶自己喜歡的菜，再請師傅幫忙料理。

原PO表示很明白豆芽菜在價格上比較便宜，對於店家來說成本壓力較小，但自己真的不喜歡豆芽菜的口感，也不敢開口要求更換其他菜，為了不浪費食物，即使是標配，還是會硬著頭皮吃完。

鐵板燒 豆芽菜 料理

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