日本UNIQLO漲價了！達人曝「平價神店」逆勢降價 內行狂推CP值超高

日本UNIQLO宣布將自11月10日起調漲售價，平均漲幅約4%，台灣目前則沒有跟進計畫。對此，日本旅遊達人林氏璧指出，漲價後台日商品價差可能進一步縮小，但影響應不大，建議民眾赴日血拚前，先比較兩地官網價格，以免買貴。值得注意的是，在日本物價持續上漲之際，當地機能服飾品牌WORKMAN卻逆勢降價，掀起網友熱烈討論，不少內行人更大讚「CP值超高」、「安全鞋超便宜」，意外成為話題焦點。

林氏璧近日在臉書粉專發文指出，日本UNIQLO宣布自11月10日起調漲商品售價，平均漲幅約4%，消息曝光後，也讓不少民眾關心台灣是否跟進漲價，以及未來赴日購買UNIQLO是否還划算。對此，他表示，雖然台灣UNIQLO目前沒有調價計畫，台日商品價差預料會因此縮小，但幅度應相當有限，實際仍取決於商品品項及日圓匯率變化。

林氏璧進一步提到，過去曾在社團進行調查，發現不少台灣旅客都認為，UNIQLO是赴日購物時台日價差最明顯的品牌，尤其遇上日本感謝祭等促銷活動，部分商品甚至能以半價入手，相當划算。不過，隨著日本UNIQLO調漲售價，未來價差可能逐漸縮小，加上各項商品漲幅不一，他建議民眾赴日血拚前，不妨先打開台灣與日本官網逐一比價，才能真正買到便宜。

至於哪些商品漲幅最有感？林氏璧指出，根據日本UNIQLO官方公布的調價資訊，這波漲價以「感動系列」（Miracle Air）服飾及襪子最為明顯。其中，感動系列西裝外套將從6990日圓（約新台幣1439元）調漲至7990日圓（約新台幣1644元），漲幅約14%、修身長褲則由3990日圓（約新台幣820元）漲至4990日圓（約新台幣1027元），漲幅高達25%、襪子更從290日圓（約新台幣60元）漲至390日圓（約新台幣80元），漲幅達34.5%，成為這波調價中漲幅相當驚人的品項。

不過，在日本物價持續上漲、各大品牌紛紛調高售價之際，當地平價機能服飾品牌WORKMAN卻反其道而行，宣布降價搶客。林氏璧指出，WORKMAN這次將主力商品「作業服套裝」直接降價1000日圓（約新台幣205元），讓他忍不住大讚「真的很佛心」，更直呼未來恐怕會有愈來愈多台灣旅客，赴日購物時轉而將WORKMAN列入必逛清單。

貼文曝光後，也意外掀起網友熱烈討論，不少曾逛過WORKMAN的內行人紛紛大推，直呼「WORKMAN真的CP值很高」、「這家很讚，安全鞋超便宜，這次也買了石墨烯內衣與褲子，睡覺穿很好用」。還有人分享掃貨經驗，笑稱「WORKMAN很好逛，進去可以採取財富自由式買法，完全沒看價格，喜歡就丟購物籃，幾分鐘買了2萬多日幣有夠爽」，超高CP值也讓其他網友心動表示「月底去日本要去看看，感覺很佛」。

事實上，創立於1980年代的WORKMAN，最初以工作服、防護鞋等商品起家，主打防寒保暖、防火、防水及防滑等實用機能，近年更積極跨足時尚休閒市場，憑藉親民價格與高機能性，成功擄獲日本消費者的心。值得一提的是，WORKMAN目前在日本擁有多達1116間門市，甚至超越UNIQLO在日本國內的782間店舖，也因此被部分日本民眾封為「UNIQLO殺手」，成為平價服飾市場不容小覷的競爭對手。