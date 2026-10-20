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每天只接4組客人！她用ChatGPT搶下銀山溫泉住宿 網驚呼：又學到了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本山形縣銀山溫泉以復古街景與夢幻雪景聞名，熱門旅館經常一房難求，想入住更得提前搶訂。聯合報系資料照
日本山形縣銀山溫泉以復古街景與夢幻雪景聞名，熱門旅館經常一房難求，想入住更得提前搶訂。聯合報系資料照

日本山形縣銀山溫泉以復古街景與夢幻雪景聞名，熱門旅館經常一房難求，想入住更得提前搶訂。一名女網友分享，自己透過ChatGPT設定空房追蹤與通知，成功訂到心儀的銀山溫泉旅館，而且還是每天僅接待4組客人的「御宿屋」，讓她又驚又喜。貼文曝光後吸引上萬人關注，不少人對AI協助訂房的效果感到驚訝。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，原本一直想入住銀山溫泉的熱門旅館，卻苦於房間太難預訂，於是嘗試利用ChatGPT追蹤空房，沒想到真的等到通知並順利訂房。她也分享ChatGPT寄來的「銀山溫泉空房追蹤」通知信截圖，坦言當下太過緊張，甚至連原本預計入住的日期都訂錯了，但仍難掩成功訂到房的興奮。

貼文一出後，不少網友都表示「一天只接四組的館都讓妳訂到，真的很強」、「謝謝妳超實用的資訊，原來ChatGPT也能追蹤訂房資訊啊」、「謝謝妳，又學習到了怎麼用」、「哇！原來還有這招」、「銀山溫泉真的一輩子要去一次！而且晚上剩下住在那裡的人，點燈真的超漂亮很好拍」、「我也是會這麼做的人，讓AI自動追蹤並通知」、「我也有用這個方式訂到富士山的山屋」、「我訂到泰國水燈節也是GPT的幫忙」。

本站曾報導，ChatGPT日前已新增「排程任務」功能，，可以要求ChatGPT發送提醒 、監控事項、設定定期工作內容。像是使用者可提供旅館訂房網址及指定入住日期，請ChatGPT定期檢查房況，並在發現空房時整理入住日期、房型與價格等資訊，再透過通知提醒，讓使用者自行前往官網完成預訂。

不過，實際能否順利查詢訂房網站、取得最新房況及發送通知，仍會受到帳號功能、網站存取限制等因素影響，無法保證每次都能成功。

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女網友分享利用ChatGPT追蹤銀山溫泉旅館空房，成功訂到每天僅接待4組客人的房間；惟功能受限制，無法保證次次成功。

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