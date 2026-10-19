逛UNIQLO試穿衣服 店員「講這句」好尷尬：辛苦的明明是你們

逛服飾店試穿衣服，竟也會被店員說「辛苦了」？一名網友近日分享，自己到UNIQLO挑選服飾，試穿後將不合適的衣物交還給工作人員，沒想到對方一句「試穿辛苦了」，反而讓他不知如何回應，認為真正辛苦的應該是忙著工作的店員。貼文曝光後，不少人表示有過相同經驗，解釋這可能與日式服務文化有關。

原PO在Threads上發文表示，每次到UNIQLO試衣間，若試穿後沒有購買，將衣服交還給店員時，經常聽見對方說「試穿辛苦了」。他坦言，自己只是換件衣服，並不覺得有什麼辛苦之處，反倒是需要整理衣物、接待顧客的工作人員更加忙碌，因此聽到這句話總覺得有些彆扭。

不少網友對此深有同感，紛紛留言「試穿到底哪裡辛苦了，員工整理那些衣服才辛苦吧」、「我是客人，聽到試穿辛苦了感覺超尷尬的」、「聽到整個人都尬起來了」，還有人說「每次聽到壓力都很大」，不太習慣店員如此客氣的表達方式。

不過，也有網友從品牌背景提出不同看法，指出UNIQLO是日本企業，當地服務業經常使用「辛苦了」等禮貌用語，店員可能只是藉此感謝顧客試穿，並非真的認為換衣服是一件費力的事。另有自稱UNIQLO前員工的網友分享，過去工作時會請顧客將不需要的衣服放在桌上，但尖峰時段衣物經常堆積如山，還得同時應付試穿及修改褲子的排隊人潮，即使忙碌也必須維持服務態度。