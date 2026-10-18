西門町甜甜圈店員跳出櫃檯打客人！隔天排長龍 網笑：一拳打響名號

台北市西門町一家甜甜圈店16日爆發店員與女顧客肢體衝突，男店員從出餐窗口翻出櫃檯追打顧客的畫面在網路瘋傳，沒想到事件隔天，店門口竟出現排隊人潮。文史工作者「懷舊達人」張哲生17日晚間分享現場照片，笑稱店家經過「驚世一役」，一夕之間成為排隊名店，讓網友紛紛笑回「一拳打響名號」、「這比什麼業配還有效果」。

回顧事件，位於台北市萬華區漢中街的「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」，16日傍晚發生消費糾紛。據《聯合報》報導，58歲方姓女顧客與28歲王姓男店員疑因排隊問題起口角，雙方先後朝對方丟擲物品，王男隨後從出餐窗口翻出櫃檯，追著方女揮拳，衝突過程被民眾拍下並上傳網路。店家事後說明，爭執起因於女顧客未依規定排隊，並對於店員動手行為向現場顧客致歉；警方則表示，雙方均不提出傷害告訴，將依《社會秩序維護法》偵辦。

事件引發熱議後，張哲生17日在臉書分享西門町現場照片，並註明拍攝時間為當日晚間7時，地點位於萬華區漢中街24號。他笑說，經過這場驚世一役之後，這家甜甜圈店竟在一夕之間變成了排隊名店！照片顯示，店面前聚集不少排隊顧客，與前一天發生衝突的場面形成強烈對比。

貼文曝光後，網友紛紛幽默形容店家意外受到關注，「一拳甜甜圈！！」、「一戰成名」、「這比什麼業配還有效果」、「剛經過排很多人」、「名聲就這麼打響了」、「這年頭有店員用實力打出口碑」；也有人開玩笑表示，「現在大家都知道要乖乖排隊了」、「請問店員可以從櫃檯跳出來送餐嗎？」

不少網友還替員工向老闆喊話，「拜託老闆給員工加薪嘿」、「請幫店員加薪」，還有人好奇員工是否受到懲處，「那個員工還在嗎？」、「比較擔心這位員工被開除」。另有人認為，餐飲服務人員經常需要面對難以應付的顧客，因此對店員當時的情緒有所共鳴。不過，網路上的支持與玩笑並不代表肢體衝突具有正當性，店家先前也已坦承員工動手不當，並表示將加強情緒管理與危機處理訓練。