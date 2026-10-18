餐廳點餐、收碗盤全靠自己 他收拾完見1幕氣炸：誰才是店員？

外出用餐除了掃QR Code點餐、自己取餐，現在連吃完飯都要自行收拾碗盤？近日有網友發現，愈來愈多餐廳要求顧客用餐後自行回收餐盤，忍不住好奇「吃完飯自己收餐盤是應該的嗎？」貼文引發熱議，不少人認為舉手之勞無妨，但也有人抱怨，部分店家不只要求自助點餐、回收餐具，甚至照收服務費，讓消費者質疑「服務到底在哪裡？」

一名網友近日在Threads上發文表示，自己觀察到外出用餐時，要求顧客自行收拾餐盤的店家似乎愈來愈多，讓他不禁懷疑「不知道是不是我的錯覺」，並詢問大家是否認為吃完飯自行收餐盤是理所當然的事。貼文累積超過36萬次瀏覽，吸引大批網友分享經驗，對於餐廳要求顧客協助收拾碗盤的做法，意見相當兩極。

有網友抱怨，「上次在餐廳內用，要自己拿餐點、自己收拾，我收拾完看到店員們都在聊天，頓時覺得我才是店員」；另有人認為，關鍵在於有無服務費，若店家沒有收取服務費，自行回收餐盤並無不妥，「如果沒收服務費，那我覺得自己收無所謂」、「我掃QR Code點餐、水自己倒、湯匙筷子自己拿、碗盤自己收，然後我還要付服務費？」

除了服務費爭議，餐廳是否確實清潔桌面，也成為討論焦點。網友抱怨「自己收完盤子依然沒有人來擦桌子，下一個客人還要自己擦」；另有人分享，曾遇過店家不只要求回收餐盤，還得自行分類碗筷、倒廚餘，連餐具大小都要分開放置，讓原本單純的用餐變得繁瑣，「外出吃飯就是希望減少家務負擔」，如果用餐後還要處理一堆餐具，可能降低再次光顧的意願。

不過，有網友替餐飲業者緩頰，認為近年人力不足、營運成本增加，店家改採自助回收模式可以理解，「餐飲業很辛苦，而且現在人很難請」、「做過服務業就知道順手一下可以幫別人很多」，尤其速食店及百貨公司美食街早已有類似做法，消費者是否願意自行收拾餐盤，仍取決於餐點價格、店家有無收取服務費，以及環境清潔是否確實，若店家事先清楚告知用餐規則，消費者也能自行決定是否接受。