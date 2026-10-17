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台北街頭暖心一幕！騎士上演「水壺接力」 網友齊讚：台灣人默契

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期在等紅燈時，發現前方騎士的水壺不慎掉落，隨即彎腰撿起，沒想到另一名戴眼鏡的騎士也默契伸手接應，將水壺一路傳回失主手中，3人全程幾乎沒有交談，短短10秒就完成一場「水壺接力」。示意圖，本報資料照片
一名女網友分享，近期在等紅燈時，發現前方騎士的水壺不慎掉落，隨即彎腰撿起，沒想到另一名戴眼鏡的騎士也默契伸手接應，將水壺一路傳回失主手中，3人全程幾乎沒有交談，短短10秒就完成一場「水壺接力」。示意圖，本報資料照片

台灣人熱心助人的日常，意外就像遊戲《動物森友會》中的居民互動般可愛！一名女網友分享，近期在等紅燈時，發現前方騎士水壺不慎掉落，隨即彎腰撿起，沒想到另一名戴眼鏡的騎士也默契伸手接應，將水壺一路傳回失主手中，3人全程幾乎沒有交談，短短10秒就完成一場「水壺接力」，溫馨畫面吸引超過9000人按讚分享。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己當時在台北車站騎機車，正準備等紅燈時，看到前方騎士的水壺掉落後，便順手撿起，接著另一名戴眼鏡的騎士主動向她伸手，接過水壺再往前傳遞，讓失主順利取回物品。她笑稱，這根本是解鎖《動物森友會》居民每日任務，也笑稱台灣人之間的默契十分可愛。

貼文一出後，不少網友都表示「台灣人的默契，哪需要透過言語」、「妳描述的好寫實喔，台灣的人越來越溫暖了」、「整場沒有人講話，但大家都知道自己是哪一棒」、「還有看過前面的機車掉了東西，後面的機車騎士單手撈起，5秒送達！」、「眼鏡男喜提助攻＋1」、「一棒接一棒，大家都好棒」。

此外，也有網友稱讚原PO用貼圖還原事發過程，回應「這圖真好懂！好喜歡比起AI有感覺」、「第一次看到有人把文案打得這麼有畫面的，好可愛的排版」、「文藝復興，bbs動畫的threads版本」、「竟然用文字跟貼圖看到電影的一幕」、「妳的示意圖也超可愛」、「藝評路過：這動畫給過」。

事實上，台灣人還存在著不少共同的小默契。本站曾報導，一名網友詢問「有一種台灣人的默契，根本沒有人教，但大家卻都會。你第一個想到什麼？」，短短一句話，瞬間引發討論，許多人開始回想生活中那些沒有特別學過，卻自然而然養成的習慣。

對此，不少網友都分享「在外面吃飯的時候，抽一張衛生紙，上面放湯匙跟筷子」、「湊尾數給超商店員讓他找整數」、「離開前喝最後一口水」、「拿麵包夾的時候會咔咔」、「開頭說『不好意思』」、「說B one、B two、B3」、「會有人按著電梯等全部人進出」、「鹽酥雞夾一塊代表一份」。

騎士 水壺 動物森友會

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