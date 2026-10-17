快訊

去日本驚訝行動電源牌子都是它！老用戶推薦神回3優勢：便宜又安心

空中翻轉還能懸浮！特斯拉飛天跑車Roadster震撼亮相 5大問題一次看

薔琵颱風恐直撲台灣！氣象署估即將升格強颱 下周五起3天威脅最大

聽新聞
0:00 / 0:00

屋馬燒肉「帳單放錯地方」！女客怒給一星負評 網傻眼：找麻煩吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友去屋馬燒肉用餐後，不滿店員將帳單放在自己面前，認為帳單理應交給同行男性，因而給出負評，連餐點、服務及用餐氣氛也全數只給1分。示意圖，記者宋健生攝影
一名女網友去屋馬燒肉用餐後，不滿店員將帳單放在自己面前，認為帳單理應交給同行男性，因而給出負評，連餐點、服務及用餐氣氛也全數只給1分。示意圖，記者宋健生攝影

台中知名燒肉店「屋馬燒肉」近日因一則Google一星評論引發話題，一名女網友用餐後不滿店員將帳單放在自己面前，認為帳單理應交給同行男性，因而給出負評，連餐點、服務及用餐氣氛也全數只給1分，讓網友相當錯愕。

一名網友網友將屋馬燒肉的1星評論截圖轉發至社群平台「Threads」，可以發現店員向女客人講解帳單品項，然後把帳單放在她面前，讓她相當生氣，直言「再怎麼樣不是都應該放男生那邊嗎？」，因此給出1星評價，也讓這名網友好奇「帳單該放哪一邊呢？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這也要一星負評？蛤？這世界瘋到已經超過我的想像」、「辛苦屋馬燒肉了」、「所以她不想付錢的意思對吧！」、「毛一堆」、「錢都給老婆管，放老婆那不是很正常嗎」、「這樣也要負評？生活應該很不順」、「這也要留負評？看來是和對方相處不愉快故意找店家麻煩出氣」。

不過男女出門約會，行程費用到底該由誰負擔呢？本站曾報導，一名男網友抱怨，自己與一名女網友相約，並沒有說要全額負擔約會費用，但在結帳時，女方以「身上沒現金、帳戶沒錢」為由推託，隨後藉口回家拿錢，最後直接將他封鎖神隱，讓他相當傻眼。

對此，網友安慰「女生封鎖可以，但至少先還錢，建議下次出門前就說好AA，馬上就篩掉不適合的人」、「你遇到乞丐了」、「好會利用人的女生，有得吃又有得送回家」、「好在是看電影之前，不然你不只損失757元」、「建議下次出門前說好要AA」。

燒肉 Google 帳單 負評

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

我有奧客備註嗎？傳inline訂位系統暗藏「顧客標籤」 業者揭真相

扭轉愛馬仕包染紅酒輿論！富錦樹客服關鍵2攻防 網讚：神助攻應加薪

朋友約吃飯「到現場才說AA」！他不爽沒事先說 網全看傻

她抽中2000元餐券卻轉賣給同事 男友氣炸網也不挺：很自私

相關新聞

【一劍浣春秋】別懷疑？AV裡這些演出都是真的！

看日本AV，你很在乎真假嗎？

屋馬燒肉「帳單放錯地方」！女客怒給一星負評 網傻眼：找麻煩吧

屋馬燒肉一星評論引發熱議，女客因店員將帳單放在她面前，認為應交給男性而不滿負評，貼文曝光後多數網友看傻。

韓「投胎遊戲」全球爆紅！172國隨機出生 網嘆：玩到眼眶紅

如果人生可以重新來過，你覺得自己會投胎去哪裡？最近一款名為《80億分之1》（1 in 8 Billion / 80億分の1）的免費網頁人生模擬遊戲在社交平台爆紅。不同於一般可以自由「換樣」或自選背景的遊戲，玩家在遊戲中完全無法挑選出身、父母或家境，命運全憑真實大數據隨機抽籤。遊戲日前更正式追加繁體中文介面，吸引大批網民爭相試玩「第二人生」，不少人玩完後深有感觸：「原來能夠平安長大、活在當下，已經是極為奢侈的幸運！」 《80億分之1》由韓國獨立開發者Jin Hwi-eus 製作。遊戲資料庫涵蓋全球 172 個國家與地區，引用了聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）及世界銀行等國際機構的真實數據，將各地區的預期壽命、嬰兒死亡率、收入分配、受教育年限及童婚率等指標融入模擬系統中。 遊戲開場便有一段耐人尋味的引言：「就在此刻，每秒大約有四個嬰兒誕生。你將成為其中一個，把僅此一次的人生走到最後。在哪裡出生、成為誰的孩子，都無法選擇。就像你當初一樣」。 開局時，玩家可以選擇出生的時代（過去、現在或未來），以及抽選機制（按各國每年出生人數或全球總人口比例）。若按真實出生率計算，玩家有17

客家母語遇上北管與搖滾！生祥樂隊 2012 年成立，關懷環境以及台灣小人物

生祥樂隊自2012年成立以來，融合客家母語與多元音樂風格，持續關懷環境及台灣小人物。樂隊推出的「我庄三部曲」深入探討農業與工業環境問題，並近期編曲錄製恆春民謠CD，助力地方文化傳承。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。