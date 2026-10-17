屋馬燒肉「帳單放錯地方」！女客怒給一星負評 網傻眼：找麻煩吧

台中知名燒肉店「屋馬燒肉」近日因一則Google一星評論引發話題，一名女網友用餐後不滿店員將帳單放在自己面前，認為帳單理應交給同行男性，因而給出負評，連餐點、服務及用餐氣氛也全數只給1分，讓網友相當錯愕。

一名網友網友將屋馬燒肉的1星評論截圖轉發至社群平台「Threads」，可以發現店員向女客人講解帳單品項，然後把帳單放在她面前，讓她相當生氣，直言「再怎麼樣不是都應該放男生那邊嗎？」，因此給出1星評價，也讓這名網友好奇「帳單該放哪一邊呢？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這也要一星負評？蛤？這世界瘋到已經超過我的想像」、「辛苦屋馬燒肉了」、「所以她不想付錢的意思對吧！」、「毛一堆」、「錢都給老婆管，放老婆那不是很正常嗎」、「這樣也要負評？生活應該很不順」、「這也要留負評？看來是和對方相處不愉快故意找店家麻煩出氣」。

不過男女出門約會，行程費用到底該由誰負擔呢？本站曾報導，一名男網友抱怨，自己與一名女網友相約，並沒有說要全額負擔約會費用，但在結帳時，女方以「身上沒現金、帳戶沒錢」為由推託，隨後藉口回家拿錢，最後直接將他封鎖神隱，讓他相當傻眼。

對此，網友安慰「女生封鎖可以，但至少先還錢，建議下次出門前就說好AA，馬上就篩掉不適合的人」、「你遇到乞丐了」、「好會利用人的女生，有得吃又有得送回家」、「好在是看電影之前，不然你不只損失757元」、「建議下次出門前說好要AA」。